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Українцям за борги почнуть вимикати газ з 1 лютого — деталі

17 січня 2024 07:51
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Борги за комуналку — українцям почнуть вимикати газ з 1 лютого 2024 року
Комунальні платіжки. Фото: kyivgaz.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українським споживачам, які накопичили велику заборгованість за природний газ, почнуть припиняти надавати послугу. Відключення почнуться з 1 лютого 2024 року.

Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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Що відомо про покарання боржників

За словами експерта, оскільки влада повернула покарання за заборгованість населення за житлово-комунальні послуги, то почнуть вимикати не тільки за електроенергію, а й за "блакитне паливо".

"Як я і попереджав, відключати будуть не тільки боржників за електроенергію, а і за газ", — написав він.

Він зазначив, що з таким попередженням до споживачів, які мають заборгованість у комунальних платіжках за газ, почали виступати деякі постачальники послуг. Зокрема, зараз відомо про таке рішення "Кременчукгазу".

Попенко зауважив, що разом з іншими надавачами комунальних послуг, які отримали від держави "зелене світло" на відключення боржників, "Кременчукгаз". Як очікується, він планує почати відключати таких абонентів від газопостачання вже з 1 лютого поточного року.

"Будемо відключати споживачів за борги", — процитував він попередження "Кременчукгазу" для абонентів.

Як розповів голова правління ПрАТ "Кременчукгаз" Богдан Оксененко, у місті таких боргів з розподілу газу, як за останні два роки ніколи не було. Якщо на початку повномасштабного вторгнення борг РФ населення був меншим за один мільйон гривень, то зараз дорівнює фактично 12 мільйонам гривень. Хоч відсоток сплати населення доволі високий — близько 75 відсотків, проте 25 відсотків накопичили борги.

"І ось тут у  споживачів, я, вважаю,  є можливість оскаржити нарахування за транспортування газу, виходячи з матеріалів щонайменше двох судових справ в Зіньківському районному та Луцькому районному судах, де було скасовано нарахування за транспортування газу та боргів", — додав Олег Попенко.

Рішення Кабміну щодо мораторію

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, в Україні офіційно скасували мораторій, що діяв з 5 березня 2022-го, і не дозволяв стягувати неустойки (штраф та пеня), інфляційні нарахування процентів річних, нарахованих на борг, утворений за невчасне або неповне погашення житлово-комунальних рахунків.

За постановою, українським споживачам зможуть:

  • перестати надавати житлово-комунальні послуги, якщо є борги;
  • стягувати заборгованість за послуги ЖКГ, що утворилася після 24 лютого 2022-го.

Проте мораторій поширюється на окуповані території та "гарячі точки".

Зокрема, постачальник електроенергії Yasno назвав загальну суму боргу за електрику та попередив про відключення з 1 лютого.

Що ще варто знати

Нагадаємо, один із постачальників електроенергії оприлюднив загальну суму заборгованості за електричну енергію. Також відомо, кому і коли загрожують відключення.

Раніше повідомлялося, що споживачі можуть не платити за доставку природного газу. Для цього потрібно подати заяву і комунальні платіжки за доставку більше не надходитимуть.

комунальні послуги
ЖКГ
борги
газ
уряд

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