Yasno назвало рекордну суму боргу за електрику — кого покарають

Комунальні платіжки. Фото: kyivgaz.ua

Постачальник електроенергії "Yasno" оприлюднив загальну суму заборгованості за електричну енергію. Також відомо, кому і коли загрожують відключення.

Про це поінформувала пресслужба компанії.

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Заборгованість абонентів Yasno

Як зазначає постачальник послуг, станом на початок січня 2024 року заборгованість за електрику споживачів з Києва та Дніпропетровської області сягає понад 1,246 мільярда гривень.

В компанії зауважили, що у разі, якщо споживачі не згодні з нарахуванням заборгованості, то можуть здійснити звірку правильності показань лічильників з оператором систем розподілу.

Також ті абоненти, які не мають змоги одразу оплачувати повну суму боргу, то мають право укласти договір щодо його реструктуризації. Для цього клієнти повинні звернутися в компанію. У Yasno обіцяють в індивідуальному порядку розглядати варіанти розтермінування боргу.

Хто з боржників підлягає відключенню

У компанії зауважують, що в Києві налічується 28 тисяч боржників, яким мають відключити послугу за борги. Загальна заборгованість сягнула 206 мільйонів гривень.

Джерело: Yasno

У Дніпропетровській області є 46 тисяч клієнтів, які мають заборгованість. Сумарний борг становить 417,5 мільйона гривень.

Джерело: Yasno

У компанії мають намір розпочати відключення клієнтів-боржників від електричної енергії з 29 січня 2024-го.

Yasno, що входить у групу ДТЕК Ріната Ахметова, забезпечує електрикою 3,5 млн домогосподарств у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях та понад 80 тисяч підприємств в країні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що енергопостачальна компанія Yasno оновила ціни на електроенергію для малих непобутових споживачів. Тарифи почнуть діяти з 1 лютого 2024 року для усіх непобутових клієнтів постачальника універсальних послуг.

Також ми писали про те, що українцям в найближчий період не слід очікувати підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Ціни на електроенергію також залишаться незмінними, незважаючи на те, що час від часу в інформаційному полі з'являються протилежні повідомлення.