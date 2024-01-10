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Борги за комуналку — у Раді пояснили, навіщо повернули покарання за несплату

10 січня 2024 08:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Послуги ЖКГ під загрозою — відомо, навіщо повернули покарання боржникам
Прилад обліку. Фото: Ukrenergo
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Комітеті Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг пояснили, навіщо уряд повернув покарання за заборгованість населення за житлово-комунальні послуги. Тепер мораторій поширюється виключно на окуповані території та "гарячі точки".

Про це розповів голова профільного Комітету ВРУ Андрій Герус.

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Повернення покарання боржників за комуналку

За словами політика, під час воєнного стану та дії мораторію на покарання за несплату за житлово-комунальні послуги найбільш дисциплінованими платниками стали виключно пенсіонери та субсидіанти. Люди, які отримували допомогу від держави, боялися втратити субсидію за борги, а в пенсіонерів є хороша звичка платити вчасно.

Тим часом, деякі забезпечені громадяни зловживали правом не платити та почали накопичувати заборгованість за електричну енергію. Депутат від "Слуги народу" наголосив, що країна зіткнулась із ситуацією, коли стрімко почали зростати неплатежі.

"Проблема заключалася в тому, що ті люди, які можуть платити і мали б платити, особливо в такий складний період часу, не сплачували, розуміючи, що можна не сплачувати і за це нічого не буде", — повідомив голова комітету ВРУ.

З огляду на це, Кабінет міністрів був змушений повернути покарання за несплату комуналки. Також гроші необхідні підприємствам на відновлення енергетики після російських обстрілів.

"Тому уряд прийняв таке рішення", — наголосив Андрій Герус.

Рішення уряду щодо мораторію

За рішенням уряду, в Україні офіційно скасували заборону, що діяла з 5 березня 2022 року, і не дозволяла стягувати неустойки (штраф, пеня), інфляційні нарахування відсотків річних, нарахованих на заборгованість, утворену за невчасне чи неповне погашення комунальних рахунків.

Постанова передбачає, що споживачам тепер зможуть:

  • припиняти або призупиняти постачання житлово-комунальних послуг у випадку неоплати чи неповної оплати;
  • стягувати борг за послуги ЖКГ, що утворився після 24 лютого 2022 року.

Водночас, мораторій надалі діятиме для мешканців окупованих територій, і де досі тривають бойові дії. Там заборонятиметься нарахування додаткової плати за житлово-комунальні послуги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за повідомленням НЕК "Укренерго", перш за все відключення будуть поширюватися на підприємства, які не вважаються об'єктами критичної інфраструктури, проте не платять за спожиту електроенергію.

Також ми писали, що в Україні споживачі, які мають борги з оплати житлово-комунальних послуг і не здатні їх погасити, можуть укласти договір про реструктуризацію (розстрочення). Зокрема, у Києві зросла кількість таких угод.

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