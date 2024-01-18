Долги за коммуналку — известно, кого именно будут наказывать

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине власть отменила действие запрета на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и взыскание долга за услуги, действовавший с марта 2022 года. Юристы рассказали, кого именно коснутся такие изменения.

Об этом говорится на портале Бесплатной юридической помощи.

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С 1 января этого года за несвоевременную оплату за потребленную воду, природный газ, электрическую энергию, отопление и другие услуги ЖКХ, поставщики начнут назначать штрафы и пеню, отсоединять потребителей-должников от сетей.

В то же время, изменения коснутся не всех. Пеню и штрафы за неуплату коммунуслуг не начислят, если:

1. Дом расположен на территории, находящейся в оккупации/там, где продолжаются боевые действия. Речь идет о таких областях:

Днепропетровская;

Донецкая;

Николаевская;

Сумская;

Херсонская.

2. В случае, если жилье разрушено/повреждено. В таком случае следует обратиться к поставщику услуг и сообщить об этом.

3. В доме никто не проживает более 30 дней. Об этом необходимо уведомить, написав заявление и предоставив документальное подтверждение такого отсутствия (электронная или бумажная форма). Речь идет о справках с места фактического проживания, работы, лечения, обучения или прохождения военной службы (в том числе в иностранном государстве).

По словам юристов, соответствующее подтверждение нужно обновлять каждые полгода, однако за отопление все равно нужно платить.

Каждый может узнать, есть ли задолженность. Для этого необходимо обратиться к поставщику услуг. Также можно заключить с поставщиком услуг договор о реструктуризации. Это позволит ежемесячно платить доли задолженности.

В "Газсети" отмечают, что средства за потребленный газ нужно платить до 25 числа ежемесячно, однако за просроченные платежи потребителя не отключат. Основание — большая задолженность, когда услуги не оплачивались в течение многих месяцев. Эта ситуация предоставляет право предоставлению услуг обратиться в суд и принудительно взыскать долг с абонента.

В частности, как отметили в "Хмельницкэнергосбыте", штрафы и пени для потребителей электричества начислять не будут, не заинтересованы в процессе отключения абонентов от услуги. Только призывают погасить долги за потребленный ресурс. В первую очередь, будут обращать внимание на тех, кто имеет большую задолженность или не было оплаты несколько месяцев.

Что еще стоит знать

Напомним, потребителям, накопившим большую задолженность за природный газ, начнут прекращать предоставлять услугу. Отключения начнутся с 1 февраля 2024г.

Ранее сообщалось, что один из поставщиков электроэнергии обнародовал общую сумму задолженности за электрическую энергию. Также известно, кому и когда грозит отключение.