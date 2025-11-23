Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Что происходит с ценами на кукурузу — за сколько продают тонну

Что происходит с ценами на кукурузу — за сколько продают тонну

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 14:02
обновлено: 14:02
Цены на кукурузу снова изменились — какова стоимость в ноябре
Поле с кукурузой. Фото: УНИАН

В Украине меняются цены на фуражную кукурузу. На это влияют как спрос, так и дорогая логистика.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о ситуации на агрорынке

Как отмечается, спрос на культуру со стороны перерабатывающих предприятий довольно высок. Однако, как говорится в публикации Agronews, расходы на логистику становятся больше. Кроме того, качество продукции хромает, из-за высокого показателя влаги.

"Однако повышательная ценовая динамика на экспортном рынке и высокий спрос трейдеров продолжают оказывать поддержку ценам", — говорится в публикации.

Цены на фуражную кукурузу

Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, тонна фуражной кукурузы по состоянию на воскресенье, 23 ноября подорожала до 7 637 гривен. Примечательно, что неделей ранее — 16 ноября, тонна фуражной кукурузы на рынке торговалась по цене в 7 437 гривен.

Однако с 17 ноября на рынке наблюдается хоть и не значительное, но повышение цен. Так, 18 ноября фуражная кукуруза подорожала до 7 627 гривен за тонну, а к 23 ноября цена достигла отметки в 7 637 гривен за тонну.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее глава Союза украинского крестьянства, экспредседатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич рассказывал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, что ситуация на рынке зерна будет нестабильной осенью. Ощутимого подорожания продукции, вероятно, не произойдет, если за украинскими аграриями останется доступ к Черному морю. Также стоит помнить о мировых урожаях.

"Ну и к тому же на формирование стоимости цен на зерно влияют расходы фермеров. Дороже логистика, дороже топливо - значит будут и большие цены", — отметил Иван Томич.

Также председатель Союза украинского крестьянства отметил, что урожай пшеницы в США и Бразилии должен быть рекордным, — это тоже будет иметь влияние на рынок зерна в Украине.

Ранее мы рассказывали, что одна из агрокультур стремительно дорожает в ноябре 2025 года. Известно, о какой продукции идет речь. Также мы писали о самой дешевой агрокультуре на мировом агрорынке. Продукцию поставляют из Украины.

цены в Украине зерно цены кукуруза зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации