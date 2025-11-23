Цены на кукурузу снова изменились — какова стоимость в ноябре

Поле с кукурузой. Фото: УНИАН

В Украине меняются цены на фуражную кукурузу. На это влияют как спрос, так и дорогая логистика.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Как отмечается, спрос на культуру со стороны перерабатывающих предприятий довольно высок. Однако, как говорится в публикации Agronews, расходы на логистику становятся больше. Кроме того, качество продукции хромает, из-за высокого показателя влаги.

"Однако повышательная ценовая динамика на экспортном рынке и высокий спрос трейдеров продолжают оказывать поддержку ценам", — говорится в публикации.

Цены на фуражную кукурузу

Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, тонна фуражной кукурузы по состоянию на воскресенье, 23 ноября подорожала до 7 637 гривен. Примечательно, что неделей ранее — 16 ноября, тонна фуражной кукурузы на рынке торговалась по цене в 7 437 гривен.

Однако с 17 ноября на рынке наблюдается хоть и не значительное, но повышение цен. Так, 18 ноября фуражная кукуруза подорожала до 7 627 гривен за тонну, а к 23 ноября цена достигла отметки в 7 637 гривен за тонну.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее глава Союза украинского крестьянства, экспредседатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич рассказывал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, что ситуация на рынке зерна будет нестабильной осенью. Ощутимого подорожания продукции, вероятно, не произойдет, если за украинскими аграриями останется доступ к Черному морю. Также стоит помнить о мировых урожаях.

"Ну и к тому же на формирование стоимости цен на зерно влияют расходы фермеров. Дороже логистика, дороже топливо - значит будут и большие цены", — отметил Иван Томич.

Также председатель Союза украинского крестьянства отметил, что урожай пшеницы в США и Бразилии должен быть рекордным, — это тоже будет иметь влияние на рынок зерна в Украине.

Ранее мы рассказывали, что одна из агрокультур стремительно дорожает в ноябре 2025 года. Известно, о какой продукции идет речь. Также мы писали о самой дешевой агрокультуре на мировом агрорынке. Продукцию поставляют из Украины.