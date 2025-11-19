Ціни на ріпак злетіли вгору — що впливає на вартість у листопаді

Зернові. Фото: УНІАН

В Україні на внутрішньому агроринку ріпаком цікавляться фермери та компанії, тож ціни змінювалися залежно від напрямку торгівлі. При цьому коливання цін було не суттєвим.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Торгівля ріпаком

У листопаді частина заводів, які переробляють ріпак, через привабливу рентабельність погоджувалися підвищувати ціни попиту на олійну до 24,5 тисячі гривень. Водночас як зазначається на сайті АПК-Інформ, переробні підприємства з достатніми запасами, або планували перехід на соняшник чи сою, знижували ціни попиту до 23 тисяч гривень.

"Пропозиція ріпаку надходила досить слабо, але учасники ринку сповіщали, що запаси олійної всередині країни залишаються досить непогані", — йдеться у статті.

Ціни на ріпак

За даними на профільному порталі Tripoli.land, у середу 19 листопада тонна ріпаку коштує 21 933 гривні. Це на 172 гривні дешевше, ніж чотири дні тому.

Ціни на ріпак в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Так, у вівторок, 11 листопада ріпак на українському ринку торгувався за ціною у 21 535 гривень. В період з 12 по 14 листопада ціни на ріпак були стабільними — 21 701 гривні за тонну.

Однак з 15 листопада почалося подорожчання: спочатку ціни підскочили 22 105 гривень, після чого різко знизилися до 21 933 гривень за тонну.

Раніше ми розповідали, що зерно в Україні поступово дорожчає. На це, зокрема, впливає ситуація з логістикою: залізнична доставка затримується, натомість возити продукцію автотранспортом зараз задорого. Дізнавайтесь також, яка агрокультура з України є найдешевшою на світовому ринку.