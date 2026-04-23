Виплати від Агенції ООН: де стартував запис на допомогу у 12 000 грн

Людина дістала гроші з гаманця.

23 квітня 2026 року стартував запис в чергу на оформлення грошової допомоги за оновленими критеріями від Агенції ООН у справах біженців у Києві. Подавати заявки можуть біженці та внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Про те, за яких умов передбачене надання допомоги:

Хто зможе претендувати на допомогу від Агенції ООН

Агентство ООН у справах біженців, що є глобальною міжурядовою організацією, продовжує надавати допомогу громадянам, які були змушені залишити свої домівки через повномасштабну війну. Зокрема, звернутися за оформленням виплат можна громадянам, які проживають у Києві.

Необхідно належати до однієї з таких груп людей:

Категорія 1: Родини, які через війну залишили постійну адресу проживання та повернулися в Україну з-за кордону (після 24 лютого 2022 року). Обов’язковою умовою є повернення не раніше ніж три місяці тому та не пізніше ніж один рік тому. Категорія 2: Домогосподарства, які прибули на свої колишні адреси проживання після вимушеного виїзду в інші регіони через воєнні дії (з 24 лютого 2022-го). Ключовою умовою є повернення не раніше ніж три місяці тому та не пізніше року тому. Категорія 3: Родини, які фактично перемістилися та мають статус ВПО у період від 46 днів до пів року через загрозу життю, атаки чи обов'язкову евакуацію. Переміщення відбулося з територій, розташованих у межах 50 кілометрів від лінії фронту, кордону з РФ, окупованих територій. Категорія 4: Домогосподарства, фактично переміщені зі статусом переселенця у період менш як 45 днів тому через загрозу життю, атаки чи примусову евакуацію. Виїзд відбувся з територій, що розташовані в межах 50 км від фронту, кордону або окупованих територій.

Які обмеження та розміри грошової допомоги

Заявники мають дотриматися соціально-економічного критерію, що є обов'язковим для всіх вищевказаних категорій. Згідно з ним, допомогу зможуть отримати тільки домогосподарства, чий середньомісячний дохід на одну людину не перевищує 8 300 грн.

Для попередньої реєстрації у програмі підтримки від ООН необхідно заповнити спеціальну форму. Кількість місць обмежена. У разі відбору партнер програми, благодійний фонд "Право на захист", викличе претендентів на остаточну реєстрацію.

"У разі успішного заповнення форми необхідно очікувати на дзвінок від працівників БФ "Право на захист" для проходження попередньої перевірки на відповідність умовам програми та призначення дати, часу та адреси прийому", — йдеться у повідомленні.

Програма передбачає такі суми допомоги:

12 300 грн — для переселенців, які переїхали за попередні 45 днів;

12 300 грн — для ВПО, які залишили домівки через загрозу для життя від 46 днів до пів року;

10 800 грн — для біженців, які приїхали за останні три місяці й не більше ніж рік;

12 300 грн — для родин, які постраждали від обстрілів за останні 45 днів.

