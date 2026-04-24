Виплати для українських родин: хто і де може отримати близько 300 доларів

Американська валюта в руках.

Навесні 2026 року українські родини зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО) можуть оформити грошову допомогу у 300 доларів. Виплати доступні в одному з прифронтових міст за умови переміщення не більш ніж півтора місяця тому.

Про те, хто і де може скористатися можливістю оформити допомогу:

Кому з родин доступна грошова підтримка у квітні

Йдеться про реалізацію програми допомоги релігійною місією Римсько-Католицької Церкви "Карітас-Спес України" у Конотопі Сумського регіону.

За інформацією організаторів, фінансова підтримка передбачена для осіб, які приїхали до цього міста з небезпечних районів упродовж останніх 45 діб.

За умовами програми, для кожного евакуйованого члена родини передбачена грошова допомога у розмірі 12 300 грн (еквівалент — 278 доларів). Водночас не зможуть оформити виплати ті, кому до цього інші організації та фонди надавали подібну допомогу.

"Дорогі друзі! Якщо Ви нещодавно евакуювались (довідка ВПО до 45 діб) та не отримували грошову допомогу від інших фондів та благодійних організацій. Маємо змогу зареєструвати вас на таку допомогу", — повідомили в організації.

Відповідно, для оформлення грошової допомоги у місті Конотоп заявники мають підпадати одразу під кілька вимог. А саме:

Необхідне обов'язкове проживання у вищевказаному місті; Мати офіційну довідку внутрішньо переміщеної особи, отриману за останні 45 днів; Підтвердження відсутності фінансової підтримки від інших благодійників.

Вимоги до документів для оформлення виплат

Переселенцям у прифронтовому місті можна оформити грошову допомогу від релігійної місії Римсько-Католицької Церкви "Карітас-Спес України" на основі таких документів:

паспорта громадянина;

ідентифікаційного коду;

довідки внутрішнього переселенця;

поданих банківських реквізитів (одні на родину);

документа з підтвердження виїзду з громади, де тривають бойові дії/можливі бойові дії (проїзний квиток/чек із заправки/довідка від старости/інші документи).

