Главная Финансы Еще больше ВПЛ получат финподдержку: что надо сделать до 1 июня

Дата публикации 24 апреля 2026 19:40
Выплаты ВПЛ по новым правилам: как изменится поддержка с 1 мая
Группа переселенцев, деньги. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине еще больше внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) получат доступ к денежным выплатам. Изменения ввели в сервисе государственных услуг Дія. Теперь помощь будет более адресной.

Об этом сообщается на сайте Дія.

Как изменится программа по выплатам для ВПЛ

Программа помощи теперь доступна:

  • детям ВПЛ;
  • нетрудоспособным людям.
Выплаты для ВПЛ будут начислять до 30 месяцев с 2026 года. Фото: Дія/Telegram

Уязвимым категориям государство будет оказывать финансовую поддержку не 24, а 30 месяцев. А выплаты детям ВПЛ теперь не будут зависеть от дохода родителей. Еще одно важное изменение — людям, которым ранее прекратили выплаты, потому что они превысили уровень предельного дохода (10 380 гривен в 2026 году), разрешили подавать документы на пересмотр. То есть система стала немного гибче.

Выплаты детям ВПЛ отвязали от дохода родителей. Фото: Дія/Telegram

В то же время, как сообщили в Министерстве социальной политики, срок подачи заявлений на получение пособия на жительство для ВПЛ продлили до 1 июня.

Читайте также:
ВПЛ продлили сроки подачи заявок на проживание. Скриншот: Минсоцплитики в Telegram-канале

Условия для получения помощи

Чтобы получать деньги с 1 февраля нужно подать заявку до 1 июня 2026 года. Оформить помощь можно онлайн:

  • если человек только оформляет статус ВПЛ, то может сделать все в приложении Дія, где доступна комплексная услуга;
  • действующие ВПЛ подают заявку на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Что еще стоит знать

Напомним, что УВК ООН — это организация, которая занимается украинцами и оказывает финансовую помощь, в частности ВПЛ, с началом полномасштабного вторжения РФ. В 2026 году для пострадавших от войны граждан заработала обновленная программа. Так, отдельным категориям доступны выплаты в 12 300 гривен — сумма, которая будет покрывать базовые потребности людей. Заявки на оформление выплат принимаются в пунктах сбора данных УВКБ ООН, которые работают в 12 регионах страны.

Как рассказывали Новини.LIVE, ВПЛ дополнительно могут выплатить 1500 гривен. Помощь доступна в апреле 2026 года. Известно, куда именно надо обращаться, чтобы оформить выплату.

Как сообщали Новини.LIVE, Германия окажет финансовую помощь украинцам в 3 регионах. Так, до 20 000 евро выплатят пострадавшим от боевых действий предприятиям. Речь идет о помощи в рамках грантовой программы.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
