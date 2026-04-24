Выплаты ВПЛ по новым правилам: как изменится поддержка с 1 мая

В Украине еще больше внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) получат доступ к денежным выплатам. Изменения ввели в сервисе государственных услуг Дія. Теперь помощь будет более адресной.

Об этом сообщается на сайте Дія.

Как изменится программа по выплатам для ВПЛ

Программа помощи теперь доступна:

детям ВПЛ;

нетрудоспособным людям.

Уязвимым категориям государство будет оказывать финансовую поддержку не 24, а 30 месяцев. А выплаты детям ВПЛ теперь не будут зависеть от дохода родителей. Еще одно важное изменение — людям, которым ранее прекратили выплаты, потому что они превысили уровень предельного дохода (10 380 гривен в 2026 году), разрешили подавать документы на пересмотр. То есть система стала немного гибче.

В то же время, как сообщили в Министерстве социальной политики, срок подачи заявлений на получение пособия на жительство для ВПЛ продлили до 1 июня.

Условия для получения помощи

Чтобы получать деньги с 1 февраля нужно подать заявку до 1 июня 2026 года. Оформить помощь можно онлайн:

если человек только оформляет статус ВПЛ, то может сделать все в приложении Дія, где доступна комплексная услуга;

действующие ВПЛ подают заявку на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Что еще стоит знать

Напомним, что УВК ООН — это организация, которая занимается украинцами и оказывает финансовую помощь, в частности ВПЛ, с началом полномасштабного вторжения РФ. В 2026 году для пострадавших от войны граждан заработала обновленная программа. Так, отдельным категориям доступны выплаты в 12 300 гривен — сумма, которая будет покрывать базовые потребности людей. Заявки на оформление выплат принимаются в пунктах сбора данных УВКБ ООН, которые работают в 12 регионах страны.

