Україна
Шахраї проти клієнтів ПриватБанку — яку ще схему вигадали

Шахраї проти клієнтів ПриватБанку — яку ще схему вигадали

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 07:01
Оновлено: 07:55
Шахраї націлились на гроші клієнтів ПриватБанку — що потрібно знати кожному
Жінка тримає в руках гроші і телефон. Фото: Новини.LIVE

У ПриватБанку попередили своїх клієнтів, що шахраї постійно вдосконалюють свої методи для обману громадян. Наприклад, зараз аферисти дзвонять українцям через Viber та Telegram від імені фінустанови.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Читайте також:

Як шахраї можуть отримати доступ до рахунків ПриватБанку 

Крім телефонних шахраїв, серйозною загрозою також є аферисти, які розсилають фішингові посилання, підроблені повідомлення про соцвиплати або фіндопомогу, а ще сайти, де користувачам пропонують вводити реквізити карт. Тому у пресслужбі ПриватБанку радять:

  • ніколи не переходити за невідомими посиланнями;
  • не вводити дані картки на сумнівних ресурсах;
  • тримати в таємниці CVV-код, одноразові паролі, PIN-коди та дані від мобільних операторів;
  • не підтверджувати платежі, якщо їх не здійснювали особисто.

У повідомленні додатково наголошується на тому, що банк не дзвонить клієнтам через Telegram, Viber або інші месенджери. Єдиний офіційний короткий номер — 3700. 

Перевірити справжність дзвінка можна в додатку "Приват24" у розділі: Комунікації — Дзвінки — Перевірити номер телефону. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, клієнти різних банків час від часу скаржаться на роботу банкоматів ПриватБанку. Проблема полягає у тому, що пристрої списують гроші з банківських карток громадян, але готівку при цьому не видають. 

Якщо сталося так, що банкомат не видав кошти, то у ПриватБанку є спеціальні правила щодо їх повернення. На це піде від двох тижнів до 30 днів, та якщо гроші були не видані з карти іншої фінустанови, то процедура повернення може бути ще тривалішою.

Раніше ми писали, що клієнтам ПриватБанку надаватимуть 5% знижки на купівлю деяких товарів. Відомо, як взяти участь в акції. Ще ми розповідали про акцію в ПриватБанку, під час якої можна буде отримати до 50 тисяч гривень. Для цього треба купувати товари на сайті Rozetka.

ПриватБанк афера гроші банки шахраї
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
