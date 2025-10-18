Відео
Україна
Клієнти ПриватБанку можуть отримати до 50 тис. грн — умови

Клієнти ПриватБанку можуть отримати до 50 тис. грн — умови

Дата публікації: 18 жовтня 2025 07:01
Оновлено: 23:34
ПриватБанк надасть деяким клієнтам до 50 тис. грн — хто отримає восени
Банківська карта. Фото: Новини.LIVE

Деякі клієнти державного "ПриватБанку" можуть отримати бонус до 50 тис. грн у разі оплати карткою Mastercard Business. Така можливість передбачена за дотримання умов нової акції фінустанови. 

Про це повідомляє пресслужба державного банку.

Детальніше про акційну програму ПриватБанку

Як зазначається, йдеться про акцію "Осінній бізнес-сезон із Mastercard", що триватиме до 10 грудня 2025 року. Згідно з умовами програми, взяти в ній участь можуть бізнес-клієнти — власники карт Mastercard Business.

В її рамках учасники зможуть отримати до 50 тис. грн на порталі Rozetka в разі розрахунку картою Mastercard Business.

Будуть два етапи проведення акції:

  • перший етап: до 23:59 9 листопада (включно);
  • другий етап: до 23:59 10 грудня 2025 року (включно).

Передбачені такі винагороди для учасників:

  1. Сертифікат від Rozetka на 1 тис. грн першим 40 учасникам, які здійснять сумарні оплати карткою товарів/послуг на загальну суму не менше ніж 10 тис. грн.
  2. Сертифікат від Rozetka на 50 тис. грн розіграють серед учасників, які здійснять сумарні оплати карткою на 10 тис. грн.

Як клієнтам взяти участь в акції

Клієнти, які бажають долучитися до акційної програми "Осінній бізнес-сезон із Mastercard", повинні зробити кілька важливих кроків. А саме:

  • пройти реєстрацію для участі в акції;
  • здійснити сумарні оплати картою Mastercard Business товарів/послуг на суму не менше ніж 10 тис. грн із ПДВ у торговельно-сервісних підприємствах чи онлайн.

"Кількість здійснених оплат карткою Mastercard Business збільшує шанси на отримання Заохочення № 2", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про бізнес-картку, яку можна використовувати під час оплати, зокрема:

  • за товар з постачальниками для основної діяльності підприємства;
  • за господарські товари (канцтовари, оргтехніка, меблі, бензин).

Щоб відкрити бізнес-картку в "Приват24 для бізнесу", можна скористатися інструкцією від банку.

Раніше ми писали, що ПриватБанк надає можливість отримувати бонуси до 25 тис. грн. Такою можливістю українці можуть скористатися за валютні перекази. 

Також розповідали, кому ПриватБанк може знижувати до нуля кредитні ліміти. У фінустанові уточнили, що такий підхід можливий для громадян, які досягли певного вікового рубежу.  

ПриватБанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
