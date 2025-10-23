Банкомат ПриватБанку може списати кошти без видачі — деталі скарги

Картка банку в руках. Фото: Новини.LIVE

Під час зняття готівкових коштів в банкоматах державного "ПриватБанку" можуть виникнути проблеми у вигляді списання суми з рахунку і її невидачі. Відомо, як діяти в таких випадках та яка тривалість процедури повернення грошей банком.

Про це йдеться в одному з повідомлень на порталі "Мінфін", де можна залишати відгуки про банки.

Суть проблеми з отриманням готівки в банкоматі ПриватБанку

Про збої в роботі банкоматів ПриватБанку час від часу розповідають клієнти різних фінустанов на порталі. Проблема полягає у списанні коштів з рахунку без їх видачі. Через це клієнтам необхідно проходити процедуру повернення грошей, яка в деяких випадках може бути довготривалою.

Так, в одному з останніх повідомлень громадянка розповіла про невдалий досвід з отриманням коштів через банкомат з карти Payoneer. Жінка зазначила, що пристрій не видав гроші через помилку, попри це, списав всю суму.

"При знятті коштів грн в банкоматі ПриватБанк банкомат видав помилку і гроші не видав, а з карти Payoneer (Пайонір) банк списав всі гроші... Так як я не є клієнтом Привату, то не змогла отримати підтримку від них. З банкоматами інших банків ніяких проблем не було, але там ліміти менші і трохи більша комісія, але в підсумку Привату я "заплатила" більше...", — йдеться у відгуку.

Скриншот звернення. Джерело: Мінфін

Правила процедури повернення коштів

На випадок невидачі коштів банкоматом у фінустанові передбачені спеціальні правила щодо їх повернення. Працівники банку зобов'язані здійснити перевірку на предмет появи зайвих коштів. Інкасацію банкоматів здійснюють мінімум раз на тиждень.

На повернення може піти до двох тижнів, іноді розслідування становить 30 днів. Йдеться про ситуації, коли гроші були втрачені з приватбанківської карти.

У такому разі громадяни мають звертатися із заявами до відділень банку, додавши таку інформацію:

паспорт власника карти, з якої банкомат не видав кошти;

чек або квитанція з пристрою, який дав збій (за наявності);

дані щодо самого банкомата (його адреса та номер).

Водночас, якщо гроші були не видані з карти іншої фінустанови, то процедура повернення може виявитися тривалішою. За даними банку, громадянам потрібно буде чекати від 45 до 120 днів.

