ПриватБанк дав можливість клієнтам отримати знижки до 1 тис. грн на покупки — деталі

Знижка до 1 тис. грн — хто отримає з клієнтів ПриватБанку
Власники деяких карт державного "ПриватБанку" мають змогу платити менше на 5% за товари, придбані онлайн. В рамках акції фінустанови, у разі розрахунку бізнес-карткою можна розраховувати на нарахування знижки до 1 тис. грн.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру державного банку.
Що варто знати про акційну пропозицію ПриватБанку
Як зазначається, йдеться про акцію, що передбачає надання знижок для бізнесу за покупки картою Visa у маркеті "Епіцентр" онлайн. А саме:
- картки Visa Business GO;
- всі інші бізнес-карти Visa.
Скористатися такою можливістю клієнти ПриватБанку зможуть до 30 вересня 2026 року.
Для того, щоб платити менше, достатньо лише розраховуватися бізнес-карткою Visa в "Епіцентрі".
Винагороду нарахують автоматично у разі розрахунку бізнес-картою Visa:
- на сайті epicentrk.ua;
- порталі b2b.epicentrk.ua;
- у мобільному застосунку "Епіцентр".
Згідно з правилами, учасникам акції гарантують знижку у розмірі 5%. Максимальний розмір знижки за одну покупку становитиме 1 тис. грн (з урахуванням податків). При цьому ліміту на кількість покупок немає.
Як клієнтам взяти участь в акції
Клієнти ПриватБанку, які бажають долучитися до акції, повинні зробити кілька важливих кроків. А саме:
- завантажити застосунок "Епіцентр" або відкрити сайт epicentrk.ua чи b2b.epicentrk.ua;
- наповнити кошик потрібними речами;
- оплатити замовлення карткою Visa.
У ПриватБанку можна оформити такі бізнес-картки платіжної системи Visa:
- карта "Ключ до рахунку", що дає можливість використовувати власні та кредитні кошти підприємства;
- корпоративна карта, яку можна оформити на працівника компанії та перерахувати на неї певну суму коштів, з огляду на доступний залишок на рахунку.
Для того, щоб відкрити бізнес-карту:
- необхідно зайти в застосунок "Приват24 для бізнесу";
- перейти в меню "Картки — Бізнес-картки".
Раніше ми писали, що в ПриватБанку розповіли, як здійснювати розрахунки бізнесу у разі вимкнення світла. Є кілька способів приймати оплату за відсутності електроенергії.
Також ми розповідали, що в ПриватБанку діє акція до 10 грудня, в рамках якої її учасники зможуть отримати до 50 тис. грн. Для цього необхідно робити покупки на порталі Rozetka.
Читайте Новини.LIVE!