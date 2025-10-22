Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Знижка до 1 тис. грн — хто отримає з клієнтів ПриватБанку

Знижка до 1 тис. грн — хто отримає з клієнтів ПриватБанку

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 07:01
Оновлено: 07:25
ПриватБанк дав можливість клієнтам отримати знижки до 1 тис. грн на покупки — деталі
Застосунку ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Власники деяких карт державного "ПриватБанку" мають змогу платити менше на 5% за товари, придбані онлайн. В рамках акції фінустанови, у разі розрахунку бізнес-карткою можна розраховувати на нарахування знижки до 1 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру державного банку.

Реклама
Читайте також:

Що варто знати про акційну пропозицію ПриватБанку

Як зазначається, йдеться про акцію, що передбачає надання знижок для бізнесу за покупки картою Visa у маркеті "Епіцентр" онлайн. А саме:

  • картки Visa Business GO;
  • всі інші бізнес-карти Visa.

Скористатися такою можливістю клієнти ПриватБанку зможуть до 30 вересня 2026 року.

Для того, щоб платити менше, достатньо лише розраховуватися бізнес-карткою Visa в "Епіцентрі". 

Винагороду нарахують автоматично у разі розрахунку бізнес-картою Visa:

Згідно з правилами, учасникам акції гарантують знижку у розмірі 5%. Максимальний розмір знижки за одну покупку становитиме 1 тис. грн (з урахуванням податків). При цьому ліміту на кількість покупок немає.

ПриватБанк
Ілюстрація. Джерело: ПриватБанк

Як клієнтам взяти участь в акції

Клієнти ПриватБанку, які бажають долучитися до акції, повинні зробити кілька важливих кроків. А саме:

  • завантажити застосунок "Епіцентр" або відкрити сайт epicentrk.ua чи b2b.epicentrk.ua;
  • наповнити кошик потрібними речами;
  • оплатити замовлення карткою Visa. 

У ПриватБанку можна оформити такі бізнес-картки платіжної системи Visa:

  • карта "Ключ до рахунку", що дає можливість використовувати власні та кредитні кошти підприємства;
  • корпоративна карта, яку можна оформити на працівника компанії та перерахувати на неї певну суму коштів, з огляду на доступний залишок на рахунку. 

Для того, щоб відкрити бізнес-карту:

  • необхідно зайти в застосунок "Приват24 для бізнесу"; 
  • перейти в меню "Картки — Бізнес-картки".

Раніше ми писали, що в ПриватБанку розповіли, як здійснювати розрахунки бізнесу у разі вимкнення світла. Є кілька способів приймати оплату за відсутності електроенергії. 

Також ми розповідали, що в ПриватБанку діє акція до 10 грудня, в рамках якої її учасники зможуть отримати до 50 тис. грн. Для цього необхідно робити покупки на порталі Rozetka. 

ПриватБанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації