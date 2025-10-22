ПриватБанк дав можливість клієнтам отримати знижки до 1 тис. грн на покупки — деталі

Застосунку ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Власники деяких карт державного "ПриватБанку" мають змогу платити менше на 5% за товари, придбані онлайн. В рамках акції фінустанови, у разі розрахунку бізнес-карткою можна розраховувати на нарахування знижки до 1 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру державного банку.

Що варто знати про акційну пропозицію ПриватБанку

Як зазначається, йдеться про акцію, що передбачає надання знижок для бізнесу за покупки картою Visa у маркеті "Епіцентр" онлайн. А саме:

картки Visa Business GO;

всі інші бізнес-карти Visa.

Скористатися такою можливістю клієнти ПриватБанку зможуть до 30 вересня 2026 року.

Для того, щоб платити менше, достатньо лише розраховуватися бізнес-карткою Visa в "Епіцентрі".

Винагороду нарахують автоматично у разі розрахунку бізнес-картою Visa:

на сайті epicentrk.ua;

порталі b2b.epicentrk.ua;

у мобільному застосунку "Епіцентр".

Згідно з правилами, учасникам акції гарантують знижку у розмірі 5%. Максимальний розмір знижки за одну покупку становитиме 1 тис. грн (з урахуванням податків). При цьому ліміту на кількість покупок немає.

Ілюстрація. Джерело: ПриватБанк

Як клієнтам взяти участь в акції

Клієнти ПриватБанку, які бажають долучитися до акції, повинні зробити кілька важливих кроків. А саме:

завантажити застосунок "Епіцентр" або відкрити сайт epicentrk.ua чи b2b.epicentrk.ua;

наповнити кошик потрібними речами;

оплатити замовлення карткою Visa.

У ПриватБанку можна оформити такі бізнес-картки платіжної системи Visa:

карта "Ключ до рахунку", що дає можливість використовувати власні та кредитні кошти підприємства;

корпоративна карта, яку можна оформити на працівника компанії та перерахувати на неї певну суму коштів, з огляду на доступний залишок на рахунку.

Для того, щоб відкрити бізнес-карту:

необхідно зайти в застосунок "Приват24 для бізнесу";

перейти в меню "Картки — Бізнес-картки".

