Мошенники нацелились на деньги клиентов ПриватБанка — что нужно знать каждому

В ПриватБанке предупредили своих клиентов, что мошенники постоянно совершенствуют свои методы для обмана граждан. Например, сейчас аферисты звонят украинцам через Viber и Telegram от имени финучреждения.

Как мошенники могут получить доступ к счетам ПриватБанка

Кроме телефонных мошенников серьезной угрозой также являются аферисты, которые рассылают фишинговые ссылки, поддельные сообщения о соцвыплатах или финпомощи, а еще сайты, где пользователям предлагают вводить реквизиты карт. Поэтому в пресс-службе ПриватБанка советуют:

никогда не переходить по неизвестным ссылкам;

не вводить данные карты на сомнительных ресурсах;

держать в тайне CVV-код, одноразовые пароли, PIN-коды и данные от мобильных операторов;

не подтверждать платежи, если их не осуществляли лично.

В сообщении дополнительно отмечается, что банк не звонит клиентам через Telegram, Viber или другие мессенджеры. Единственный официальный короткий номер — 3700.

Проверить подлинность звонка можно в приложении Приват24 в разделе: Коммуникации — Звонки — Проверить номер телефона.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты разных банков время от времени жалуются на работу банкоматов ПриватБанка. Проблема заключается в том, что устройства списывают деньги с банковских карт граждан, но наличные при этом не выдают.

Если случилось так, что банкомат не выдал средства, то в ПриватБанке есть специальные правила по их возврату. На это уйдет от двух недель до 30 дней, и если деньги были не выданы с карты другого финучреждения, то процедура возврата может быть еще более длительной.

