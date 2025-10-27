Видео
Видео

Главная Финансы Мошенники против клиентов ПриватБанка — какую еще схему придумали

Мошенники против клиентов ПриватБанка — какую еще схему придумали

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 07:01
обновлено: 22:43
Мошенники нацелились на деньги клиентов ПриватБанка — что нужно знать каждому
Женщина держит в руках деньги и телефон. Фото: Новини.LIVE

В ПриватБанке предупредили своих клиентов, что мошенники постоянно совершенствуют свои методы для обмана граждан. Например, сейчас аферисты звонят украинцам через Viber и Telegram от имени финучреждения.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Как мошенники могут получить доступ к счетам ПриватБанка

Кроме телефонных мошенников серьезной угрозой также являются аферисты, которые рассылают фишинговые ссылки, поддельные сообщения о соцвыплатах или финпомощи, а еще сайты, где пользователям предлагают вводить реквизиты карт. Поэтому в пресс-службе ПриватБанка советуют:

  • никогда не переходить по неизвестным ссылкам;
  • не вводить данные карты на сомнительных ресурсах;
  • держать в тайне CVV-код, одноразовые пароли, PIN-коды и данные от мобильных операторов;
  • не подтверждать платежи, если их не осуществляли лично.

В сообщении дополнительно отмечается, что банк не звонит клиентам через Telegram, Viber или другие мессенджеры. Единственный официальный короткий номер — 3700.

Проверить подлинность звонка можно в приложении Приват24 в разделе: Коммуникации — Звонки — Проверить номер телефона.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты разных банков время от времени жалуются на работу банкоматов ПриватБанка. Проблема заключается в том, что устройства списывают деньги с банковских карт граждан, но наличные при этом не выдают.

Если случилось так, что банкомат не выдал средства, то в ПриватБанке есть специальные правила по их возврату. На это уйдет от двух недель до 30 дней, и если деньги были не выданы с карты другого финучреждения, то процедура возврата может быть еще более длительной.

Ранее мы писали, что клиентам ПриватБанка будут предоставлять 5% скидки на покупку некоторых товаров. Известно, как принять участие в акции. Еще мы рассказывали об акции в ПриватБанке, во время которой можно будет получить до 50 тысяч гривен. Для этого надо покупать товары на сайте Rozetka.

ПриватБанк афера деньги банки мошенники
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
