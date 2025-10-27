Мошенники нацелились на деньги клиентов ПриватБанка — что нужно знать каждому

Мошенники против клиентов ПриватБанка — какую еще схему придумали
В ПриватБанке предупредили своих клиентов, что мошенники постоянно совершенствуют свои методы для обмана граждан. Например, сейчас аферисты звонят украинцам через Viber и Telegram от имени финучреждения.
Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Как мошенники могут получить доступ к счетам ПриватБанка
Кроме телефонных мошенников серьезной угрозой также являются аферисты, которые рассылают фишинговые ссылки, поддельные сообщения о соцвыплатах или финпомощи, а еще сайты, где пользователям предлагают вводить реквизиты карт. Поэтому в пресс-службе ПриватБанка советуют:
- никогда не переходить по неизвестным ссылкам;
- не вводить данные карты на сомнительных ресурсах;
- держать в тайне CVV-код, одноразовые пароли, PIN-коды и данные от мобильных операторов;
- не подтверждать платежи, если их не осуществляли лично.
В сообщении дополнительно отмечается, что банк не звонит клиентам через Telegram, Viber или другие мессенджеры. Единственный официальный короткий номер — 3700.
Проверить подлинность звонка можно в приложении Приват24 в разделе: Коммуникации — Звонки — Проверить номер телефона.
Что еще стоит знать
Напомним, клиенты разных банков время от времени жалуются на работу банкоматов ПриватБанка. Проблема заключается в том, что устройства списывают деньги с банковских карт граждан, но наличные при этом не выдают.
Если случилось так, что банкомат не выдал средства, то в ПриватБанке есть специальные правила по их возврату. На это уйдет от двух недель до 30 дней, и если деньги были не выданы с карты другого финучреждения, то процедура возврата может быть еще более длительной.
Ранее мы писали, что клиентам ПриватБанка будут предоставлять 5% скидки на покупку некоторых товаров. Известно, как принять участие в акции. Еще мы рассказывали об акции в ПриватБанке, во время которой можно будет получить до 50 тысяч гривен. Для этого надо покупать товары на сайте Rozetka.
Читайте Новини.LIVE!