ПриватБанк надає різні варіанти захисту рахунків — як зберегти гроші

Картка ПриватБанку та комп'ютер. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "ПриватБанку" мають доступ до низки варіантів посилення захисту банківських карт. Йдеться про способи блокування карт в оперативному порядку, не чекаючи з'єднання з оператором на "гарячій лінії" банку.

Про проблеми з оперативним з'єднанням з контакт-центром банку розповів один із клієнтів на порталі "Мінфін".

Реклама

Читайте також:

Проблеми з доступом до оператора ПриватБанку

За інформацією клієнта банку, одного разу в нічний час на його телефон надійшла серія повідомлень з кодом для доступу до коштів. В такій ситуації з метою уникнення загрози шахрайських списань почав одразу телефонувати до оператора на "гарячу лінію" банку. Однак там зіткнувся з проблемою доступу до представника банку, адже нині передбачене передусім спілкування з ботом. Лише після цього клієнти можуть зв'язатись з оператором.

Громадянин розповів, що у зв'язку з цим довелося тривалий час чекати на розмову з оператором, тоді як на той момент йшлося про необхідність оперативного втручання з боку банку. Зволікання могло загрожувати втратою коштів, зазначив клієнт.



"Після опівночі почали надходити коди підтвердження для входу в різні ресурси. Про всяк випадок вирішив набрати Приват для обмеження операцій за карткою. Як завжди, декілька хвилин на їх ШІ. Після повідомлення, що треба терміново заблокувати операції за карткою, 12 хвилин очікування на з'єднання з оператором і досі чекаю...", — зазначив громадянин.

Скриншот звернення до банку. Джерело: Мінфін

Варіанти оперативних дій для захисту коштів від шахраїв

На порталі зазначили, що в разі загрози шахрайських списань не варто зволікати. Для цього є кілька варіантів самостійного блокування карти чи номера фінансового телефону.

Зокрема, клієнти можуть самі стати на заваді шахраям через банкінг "Приват24", написавши в чат "Допомога Онлайн".

Також у самому застосунку необхідно зробити такі кроки:

в меню "Комунікації" відкрити пункт "Повідомити про шахрайство";

знайти в списку подібну ситуацію;

зазначити номер телефона, з якого могли дзвонити шахраї (за наявності);

натиснути пункт "Продовжити";

вибрати картку, до якої хотіли дістатися шахраї;

додати деталі та вкінці натиснути "Продовжити".

У "Приват24" за допомогою сервісу "Закриття картки" можна самостійно її заблокувати. Для цього можна перейти у розділ "Мої рахунки":

вибрати потрібну картку;

натиснути на пункти "Управління" та "Заблокувати".

Окрім того, подати звернення про шахрайство можна:

в телефонному режимі за коротким номером 3700;

за можливості — у відділенні банку.

Раніше ми повідомляли, що клієнтам послуги застосунку ПриватБанку стали доступні без сплати за інтернет. Такі правила торкнуться тих, хто користується послугами операторів Vodafone та lifecell.

Також клієнтам ПриватБанку загрожує втрата доступу до застосунку. Щоб цього не сталося, необхідне щорічне оновлення персональної інформації у банку.