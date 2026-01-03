Фішингові атаки — в поліції пояснили, як вберегтися від шахраїв

Людина закрила обличчя руками. Фото: Unsplash

В Україні велика кількість випадків платіжного шахрайства стається в інтернеті. Аферисти обманом отримують дані щодо банківських карток українців, коди, логіни та паролі користувачів, надсилаючи їм фішингові посилання з фейковими сайтами.

У пресслужбі патрульної поліції Київської області розповіли про це детальніше.

Приклади фішингу

Найчастіше від шахраїв надходять такі повідомлення:

"Ваша картка заблокована! Для підтвердження — перейдіть за посиланням". "Вам надійшла грошова допомога. Перейдіть на сайт для її отримання". "Акаунт у соцмережі скомпрометований. Введіть актуальні дані, аби відновити".

Правоохоронці застерігають, що якщо ви отримали схоже повідомлення з посиланням, то можливо — це фішинг.

"Фішинг — це вид інтернет-шахрайства, який полягає в крадіжці конфіденційних даних користувачів мережі інтернет. Найчастіше аферисти, які займаються фішингом, видають себе за банки чи інші установи, щоб змусити вас заповнити фальшиву форму та отримати дані облікових записів", — пояснили правоохоронці.

Як вберегти гроші

Насамперед — не відкривайте посилання. Краще поскаржтесь на допис та заблокуйте відправника. Також важливо зберігати у секреті свої банківські дані, а свій акаунт у соцмережах та месенджерах треба захистити складними паролями з літерами верхнього і нижнього регістру, цифрами та символами.

"Не встановлюйте однаковий пароль для декількох акаунтів. Налаштуйте двофакторну аутентифікацію всюди, де є така можливість", — наголосили в поліції.

Крім того, усю отримувану інформацію краще додатково перевірити. Ще треба подбати про захист фінансового номера: заборонити віддалений перевипуск SIM-карти у мобільного оператора або перейти на контрактне обслуговування.

Програми, застосунки на свій смартфон чи комп’ютер варто завантажувати лише з офіційних джерел. Техніка має бути з актуальним антивірусним забезпеченням та операційною системою.

Раніше ми розповідали, що жертвами шахраїв часто стають пенсіонери. Аферисти, видаючи себе за працівників Пенсійного фонду, обманом отримують від старших людей дані та крадуть їхні заощадження. Дізнавайтесь також про основні ознаки фінансової піраміди.