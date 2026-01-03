Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Українців попереджають про фішингові атаки — що треба знати

Українців попереджають про фішингові атаки — що треба знати

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 17:45
Фішингові атаки — в поліції пояснили, як вберегтися від шахраїв
Людина закрила обличчя руками. Фото: Unsplash

В Україні велика кількість випадків платіжного шахрайства стається в інтернеті. Аферисти обманом отримують дані щодо банківських карток українців, коди, логіни та паролі користувачів, надсилаючи їм фішингові посилання з фейковими сайтами. 

У пресслужбі патрульної поліції Київської області розповіли про це детальніше. 

Реклама
Читайте також:

Приклади фішингу

Найчастіше від шахраїв надходять такі повідомлення:

  1. "Ваша картка заблокована! Для підтвердження — перейдіть за посиланням". 
  2. "Вам надійшла грошова допомога. Перейдіть на сайт для її отримання". 
  3. "Акаунт у соцмережі скомпрометований. Введіть актуальні дані, аби відновити".

Правоохоронці застерігають, що якщо ви отримали схоже повідомлення з посиланням, то можливо —  це фішинг.

"Фішинг — це вид інтернет-шахрайства, який полягає в крадіжці конфіденційних даних користувачів мережі інтернет. Найчастіше аферисти, які займаються фішингом, видають себе за банки чи інші установи, щоб змусити вас заповнити фальшиву форму та отримати дані облікових записів", — пояснили правоохоронці. 

Як вберегти гроші

Насамперед — не відкривайте посилання. Краще поскаржтесь на допис та заблокуйте відправника. Також важливо зберігати у секреті свої банківські дані, а свій акаунт у соцмережах та месенджерах треба захистити складними паролями з літерами верхнього і нижнього регістру, цифрами та символами. 

"Не встановлюйте однаковий пароль для декількох акаунтів. Налаштуйте двофакторну аутентифікацію всюди, де є така можливість", — наголосили в поліції. 

Крім того, усю отримувану інформацію краще додатково перевірити. Ще треба подбати про захист фінансового номера: заборонити віддалений перевипуск SIM-карти у мобільного оператора або перейти на контрактне обслуговування.

Програми, застосунки на свій смартфон чи комп’ютер варто завантажувати лише з офіційних джерел. Техніка має бути з актуальним антивірусним забезпеченням та операційною системою. 

Раніше ми розповідали, що жертвами шахраїв часто стають пенсіонери. Аферисти, видаючи себе за працівників Пенсійного фонду, обманом отримують від старших людей дані та крадуть їхні заощадження. Дізнавайтесь також про основні ознаки фінансової піраміди

афера поліція шахрайство фішинг шахраї
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації