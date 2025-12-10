SMS від Укрпошти чи Нової пошти надсилають шахраї — що мають знати українці

Дівчина тримає смартфон у руці. Фото: Unsplash

В Україні шахраї активно надсилають листи від імені Нової пошти та Укрпошти. У SMS-повідомленнях громадян просять "підтвердити адресу" або "оновити дані для доставки посилки", та насправді це робиться для того, щоб виманити в українців конфіденційні дані та отримати доступ до чужих рахунків.

Про це розповіли у спільноті "Безоплатна правнича допомога" у соціальній мережі Facebook.

Як обманюють українців і до чого тут пошта

Одна із шахрайських схем полягає у тому, що громадянам, які будь-коли користувалися поштовими послугами, у Viber або в будь-який інший месенджер надходять повідомлення від невідомого абонента. У тексті йдеться про нібито проблему з доставкою посилки. Це може бути неправильна адреса, затримка або необхідність "терміново підтвердити дані".

Ще у повідомленні може міститися активне посилання. Зовні воно схоже на лінк на відому кур'єрську службу або поштового оператора. Але насправді саме це посилання є вкрай небезпечним:

якщо користувач його відкриє, то потрапить на фішинговий сайт;

сайт має вигляд офіційного ресурсу, але насправді аферисти збирають там персональні й банківські дані: логіни, паролі, CVV-коди, реквізити карток.

До того ж аферисти часто маскуються під службу доставки. Отримавши повідомлення про свою посилку, людина вводить дані, думаючи, що це для кур'єра. Та насправді уся інформація миттєво опиняється в руках у шахраїв. Вони можуть отримати доступ до соцмереж, електронної пошти або онлайн-банкінгу, вкрасти гроші або оформити кредити на ім'я потерпілого.

Як протидіяти шахраям

Є прості правила, які допоможуть вам зберегти у недоторканності гроші, а шахраї втратять шанс на заробіток. Йдеться про наступні принципи: Не переходьте за підозрілими посиланнями з SMS, Viber, Telegram або електронної пошти. Ніколи не вводьте персональні або банківські дані на сторонніх сайтах, навіть якщо вони виглядають правдоподібно. Видаляйте сумнівні повідомлення та блокуйте номери, з яких вони надходять. Перевіряйте інформацію тільки на офіційних ресурсах: на сайті або в застосунку поштової служби. Також можна зателефонувати за номером, вказаним на офіційному сайті пошти.

Якщо вже сталося так, що ваші дані отримали шахраї або з вашого рахунку були списані гроші — не зволікайте, а швидше звертайтесь за допомогою до Кіберполіції. Заявку можна подати онлайн через систему електронних звернень громадян.

Раніше ми розповідали, що шахраї не зупиняються у спробах позбавити українців грошей. Наразі вони намагаються продавати довірливим людям неіснуючі автомобілі. Також ми писали, що люди іноді свідомо віддають свої гроші за послуги, від яких не буде жодної користі. Найчастіші витрати — на навчальні курси від коучів/викладачів/фахівців, які пропонують легкий заробіток і великий дохід за короткий проміжок часу.