В Ощадбанку розповіли про нову шахрайську схему — як не потрапити на гачок

Останніми днями українцям масово почали приходити повідомлення нібито від банків і енергетичних компаній. У них обіцяють "компенсації за перебої з електропостачанням" і пропонують перейти за посиланням.

Насправді це звичайна шахрайська схема, попереджають у Ощадбанку.

Як діють шахраї

У фінустанові попередили своїх клієнтів, що Ощадбанк:

не надсилає повідомлень із посиланнями на сторонні сайти;

не оформлює компенсації через месенджери;

не просить вводити дані карток або банкінгу за такими посиланнями.

Що радять клієнтам

Також в Ощадбанку дали декілька рекомендацій клієнтам:

не переходьте за підозрілими лінками;

не передавайте нікому персональні та фінансові дані;

перевіряйте інформацію лише через офіційні канали Ощадбанку.

