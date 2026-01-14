Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Фейкові компенсації за відключення світла — нова схема шахраїв

Фейкові компенсації за відключення світла — нова схема шахраїв

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 19:27
В Ощадбанку розповіли про нову шахрайську схему — як не потрапити на гачок
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Останніми днями українцям масово почали приходити повідомлення нібито від банків і енергетичних компаній. У них обіцяють "компенсації за перебої з електропостачанням" і пропонують перейти за посиланням.

Насправді це звичайна шахрайська схема, попереджають у Ощадбанку

Реклама
Читайте також:

Як діють шахраї

У фінустанові попередили своїх клієнтів, що Ощадбанк:

  • не надсилає повідомлень із посиланнями на сторонні сайти;
  • не оформлює компенсації через месенджери;
  • не просить вводити дані карток або банкінгу за такими посиланнями.

Що радять клієнтам

Також в Ощадбанку дали декілька рекомендацій клієнтам:

  • не переходьте за підозрілими лінками;
  • не передавайте нікому персональні та фінансові дані;
  • перевіряйте інформацію лише через офіційні канали Ощадбанку.

Раніше ми писали, що хакери та шахраї за рік вкрали чотири мільярди доларів — якими схемами вони користуються. 

Також ми повідомляли, що пенсії деяких українців під загрозою — шахраї вигадали нову хитру схему. 

Ощадбанк шахрайство крадіжка фішинг шахраї
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації