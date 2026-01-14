В Ощадбанку розповіли про нову шахрайську схему — як не потрапити на гачок

Фейкові компенсації за відключення світла — нова схема шахраїв
Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 19:27
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE
Останніми днями українцям масово почали приходити повідомлення нібито від банків і енергетичних компаній. У них обіцяють "компенсації за перебої з електропостачанням" і пропонують перейти за посиланням.
Насправді це звичайна шахрайська схема, попереджають у Ощадбанку.
Реклама
Читайте також:
Як діють шахраї
У фінустанові попередили своїх клієнтів, що Ощадбанк:
- не надсилає повідомлень із посиланнями на сторонні сайти;
- не оформлює компенсації через месенджери;
- не просить вводити дані карток або банкінгу за такими посиланнями.
Що радять клієнтам
Також в Ощадбанку дали декілька рекомендацій клієнтам:
- не переходьте за підозрілими лінками;
- не передавайте нікому персональні та фінансові дані;
- перевіряйте інформацію лише через офіційні канали Ощадбанку.
Раніше ми писали, що хакери та шахраї за рік вкрали чотири мільярди доларів — якими схемами вони користуються.
Також ми повідомляли, що пенсії деяких українців під загрозою — шахраї вигадали нову хитру схему.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама