Головна Фінанси В Україні з'явилася нова шахрайська схема — до чого тут бензин

В Україні з'явилася нова шахрайська схема — до чого тут бензин

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 13:20
Шахрайська схема з бензином — що вигадали аферисти, щоб нажитися на українцях
Автомобіль на АЗС. Фото: Новини.LIVE

В Україні з'явилася нова шахрайська схема, пов'язана з промокодами на бензин. Так, аферисти у месенджерах та соціальних мережах пропонують користувачам отримати промокод на 10 літрів пального, якщо вони підпишуться Telegram-канал.

Про це повідомляє Кіберполіція у своєму Telegram-каналі. 

Читайте також:

Детальніше про шахрайську схему

Як зазначається, у надісланих українцям повідомленнях є посилання на фішингову сторінку, яка нагадує офіційний сайт автозаправних станцій. Саме тут є пропозиція зробити підписку на телеграм-канал, а за це ніби можна отримати промокод на безоплатне пальне.

Українців попередили про шахрайську схему з бензином. Фото: Кіберполіція/Telegram

Якщо користувач погоджується, йому пропонують відкрити ще одну сторінку, на якій потрібно ввести:

  • номер телефону;
  • код підтвердження із смс або Telegram.

Якщо ці дані ввести, то акаунт користувача опиняюється в руках у шахраїв. З нього вони продовжують розсилати фейкові повідомлення.

"Протягом 24 годин шахраї завершують активну сесію користувача та активують двофакторну автентифікацію, що ускладнює справжньому власнику відновлення доступу до свого акаунту. У результаті людина втрачає контроль над своїм акаунтом менше ніж за добу", — повідомляє поліція. 

Як не дати себе обдурити

Важливо завжди перевіряти усю інформацію, використовуючи офіційні джерела. Якщо сподобалася якась акція, то перш за все варто відкрити сайт офіційний сайт компанії та ознайомитися з умовами.

У жодному разі не можна відкривати підозрілі посилання в SMS, месенджерах чи в електронній пошті. Також краще завжди перевіряти сайти, на яких потрібно вводити свої персональні дані.

Раніше ми розповідали, що шахраї намагаються наживатися на відключеннях світла. Так, вони вигадали, що банки нібито платять українцям компенсації за перебої з електроенергією. Також ми писали про ключові ознаки фінансової піраміди та як їх розпізнати. 
 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
