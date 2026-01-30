Середня зарплата в Україні у грудні — в яких регіонах платили найбільше

Середня зарплата вже більша за 30 000 грн — де найбільші виплати
У грудні 2025 року в Україні розмір середньої зарплати був на рівні 30 926 гривень. Після сплати податків "на руки" населення отримувало орієнтовно 23 813 гривень.
Це на майже 14% більше, ніж у листопаді 2024 року, повідомляє Державна служба статистики України.
Середня зарплата в регіонах у грудні
Найвищою оплата праці була:
- у Києві — 48 449 гривень (понад 37 000 гривень після сплати податків);
- у Луганській області — 45 160 гривень (34 774 гривень);
- у Київській області — 31 200 грн (більш ніж 24 000 гривень).
Нижчі зарплати отримували жителі:
- Кіровоградської області — 22 110 гривень (17 025 грн "чистими");
- Чернівецької області — 22 450 гривень (17 287 гривень);
- Чернігівської області — 22 752 гривень (17 520 гривень).
Що ще варто знати
Нагадаємо, з 1 січня в Україні змінилися посадові оклади соцпрацівників. Так, відтепер для них діє коєфіцієнт 2,5.
Завдяки цим змінам соцменеджеру з 15 тарифним розрядом платитимуть понад 20 000 гривень, а не 8 243 гривень. Натомість фахівець, який займається соціальною роботою (12 тарифний розряд) — отримуватиме 16 932 гривні замість 6 773 гривень.
Раніше повідомлялося, що роботодавцям хочуть заборонити вносити зміни в умови оплати праці. Таку заборону може розглянути Верховна Рада.
Ще писали про виплату вихідної допомоги. У Держслужбі з питань праці пояснили, коли її повинні нараховувати.
