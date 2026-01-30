Середня зарплата в Україні у грудні — в яких регіонах платили найбільше

Людина тримає в руках гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

У грудні 2025 року в Україні розмір середньої зарплати був на рівні 30 926 гривень. Після сплати податків "на руки" населення отримувало орієнтовно 23 813 гривень.

Це на майже 14% більше, ніж у листопаді 2024 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Реклама

Читайте також:

Середня зарплата в регіонах у грудні

Найвищою оплата праці була:

у Києві — 48 449 гривень (понад 37 000 гривень після сплати податків);

у Луганській області — 45 160 гривень (34 774 гривень);

у Київській області — 31 200 грн (більш ніж 24 000 гривень).

Торік у грудні середня зарплата українців була 30 926 грн. Фото: Держстат

Нижчі зарплати отримували жителі:

Кіровоградської області — 22 110 гривень (17 025 грн "чистими");

Чернівецької області — 22 450 гривень (17 287 гривень);

Чернігівської області — 22 752 гривень (17 520 гривень).

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 січня в Україні змінилися посадові оклади соцпрацівників. Так, відтепер для них діє коєфіцієнт 2,5.

Завдяки цим змінам соцменеджеру з 15 тарифним розрядом платитимуть понад 20 000 гривень, а не 8 243 гривень. Натомість фахівець, який займається соціальною роботою (12 тарифний розряд) — отримуватиме 16 932 гривні замість 6 773 гривень.

Раніше повідомлялося, що роботодавцям хочуть заборонити вносити зміни в умови оплати праці. Таку заборону може розглянути Верховна Рада.

Ще писали про виплату вихідної допомоги. У Держслужбі з питань праці пояснили, коли її повинні нараховувати.