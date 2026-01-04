Соцпрацівники в Україні отримуватимуть більші зарплати — скільки їм платитимуть

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

З 1 січня в Україні зросте не тільки мінімальна зарплата. Так, для соціальних працівників країни оновляться розміри посадових окладів, тож вони почнуть отримувати більше за свою роботу.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Реклама

Читайте також:

Скільки зароблятимуть соціальні працівники

Так, щоб визначати розміри посадових окладів фахівців, які зайняті у сфері соціальних та реабілітаційних послуг, застосовуватиметься коефіцієнт 2,5.

"Це означає зростання посадових окладів приблизно на 150%", — йдеться у повідомленні.

У відомстві підкреслюють, що саме ці фахівці забезпечують доступність та якість допомоги для людей, яким вона вкрай потрібна. Тож з 1 січня:

соціальний менеджер з 15 тарифним розрядом отримуватиме понад 20 000 гривень замість 8 243 гривень;

фахівець, який займається соціальною роботою (12 тарифний розряд) — отримуватиме 16 932 гривні замість 6 773 гривень.

За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, підвищуючи оплату праці соцпрацівникам, держава робить крок до того, щоб справедливо підтримує тих, хто щодня надає підтримку іншим людям.

"Робота соціального працівника вимагає великого ресурсу, який вимірюється не лише фаховістю, а й емоційним включенням, здатністю співчувати та допомагати", — сказав він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 2026 року професія педагога в Україні стане більше конкурентнішою та, можливо, престижнішою. Усе тому, що з 1 січня посадові ставки вчителів та викладачів стануть більшими на 30%. Ба більше — це не єдине зростання, яке має відбутися. Якщо вірити обіцянкам уряду, то з 1 вересня 2026 року освітяни отримають ще +20% до своїх окладів.

Раніше ми розповідали, за якими правилами відбуватиметься індексація зарплат у 2026 році. Відомо, які зміни підготуватли працездатному населенню. Ще ми писали, що розмір зарплати за підсумками 2025 ркоу відновився після кризового періоду на початку повномасштабної війни: 96% компаній підвищили рівень оплати праці.