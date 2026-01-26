Зарплати в Україні — у яких регіонах найбільше зросли доходи працівників

Зарплати пішли вгору — де працівникам стали платити більше
Зарплатні показники в Україні зростають нерівномірно, і різниця між регіонами залишається суттєвою. Поки в одних областях роботодавці обмежуються символічними підвищеннями, в інших доходи працівників зросли на десятки відсотків.
Новини.LIVE розповідають, які регіони України є лідерами за зростанням зарплат, а які — аутсайдерами.
Середня зарплата в розрізі регіонів
Станом на січень 2026 року, як свідчать дані сервісу пошуку роботи Work.ua, середня зарплата в Україні складає 27 500 грн, що на 22% більше, ніж в аналогічний період 2025 року. Статистика за містами має такий вигляд:
- Київ — 32 500 грн;
- Львів — 30 000 грн;
- Ужгород — 27 500 грн;
- Дніпро — 27 000 грн;
- Чернівці — 25 700 грн;
- Одеса — 25 300 грн;
- Івано-Франківськ — 25 000 грн;
- Рівне — 25 000 грн;
- Тернопіль — 25 000 грн;
- Хмельницький — 25 000 грн;
- Харків — 24 000 грн;
- Вінниця — 24 000 грн;
- Черкаси — 24 000 грн;
- Луцьк — 22 800 грн;
- Запоріжжя — 22 500 грн;
- Житомир — 22 500 грн;
- Полтава — 22 500 грн;
- Кропивницький — 21 500 грн;
- Миколаїв — 21 500 грн;
- Чернігів — 21 400 грн;
- Кривий Ріг — 20 500 грн;
- Суми — 20 000 грн;
- Херсон — 20 000 грн.
Згідно зі звітом порталу, середня зарплата на дистанційній роботі складає у січні 33 500 грн.
Де зарплати зростали найшвидшими темпами
Київ, який стабільно був лідером за цим показником, у січні 2026 року поступився Рівному, Тернополю та Хмельницькому, де зарплати за рік зросли на 25%. У столиці доходи працівників підвищилися на 23%. В решті обласних центрів ситуація така:
- +22% — Львів, Ужгород;
- +21% — Суми;
- +20% — Дніпро, Харків, Вінниця, Черкаси;
- +19% — Кропивницький, Чернігів;
- +18% — Чернівці, Запоріжжя, Житомир, Полтава;
- +17% — Кривий Ріг;
- +16% — Одеса;
- +14% — Івано-Франківськ, Луцьк;
- +10% — Миколаїв;
- +1% — Херсон.
Зарплати "дистанційщиків" зросли за рік на 12%. Варто також заначити, що пропозицій роботи в Україні поменшало — на сервісі пошуку роботу кількість вакансій зараз на 7% менше, ніж в січні 2025 року.
