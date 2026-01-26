Відео
Україна
Зарплати пішли вгору — де працівникам стали платити більше

Зарплати пішли вгору — де працівникам стали платити більше

Дата публікації: 26 січня 2026 15:22
Зарплати в Україні — у яких регіонах найбільше зросли доходи працівників
Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

Зарплатні показники в Україні зростають нерівномірно, і різниця між регіонами залишається суттєвою. Поки в одних областях роботодавці обмежуються символічними підвищеннями, в інших доходи працівників зросли на десятки відсотків.

Новини.LIVE розповідають, які регіони України є лідерами за зростанням зарплат, а які — аутсайдерами.

Читайте також:

Середня зарплата в розрізі регіонів

Станом на січень 2026 року, як свідчать дані сервісу пошуку роботи Work.ua, середня зарплата в Україні складає 27 500 грн, що на 22% більше, ніж в аналогічний період 2025 року. Статистика за містами має такий вигляд:

  • Київ — 32 500 грн;
  • Львів — 30 000 грн;
  • Ужгород — 27 500 грн;
  • Дніпро — 27 000 грн;
  • Чернівці — 25 700 грн;
  • Одеса — 25 300 грн;
  • Івано-Франківськ — 25 000 грн;
  • Рівне — 25 000 грн;
  • Тернопіль — 25 000 грн;
  • Хмельницький — 25 000 грн;
  • Харків — 24 000 грн;
  • Вінниця — 24 000 грн;
  • Черкаси — 24 000 грн;
  • Луцьк — 22 800 грн;
  • Запоріжжя — 22 500 грн;
  • Житомир — 22 500 грн;
  • Полтава — 22 500 грн;
  • Кропивницький — 21 500 грн;
  • Миколаїв — 21 500 грн;
  • Чернігів — 21 400 грн;
  • Кривий Ріг — 20 500 грн;
  • Суми — 20 000 грн;
  • Херсон — 20 000 грн.

Згідно зі звітом порталу, середня зарплата на дистанційній роботі складає у січні 33 500 грн. 

Де зарплати зростали найшвидшими темпами

Київ, який стабільно був лідером за цим показником, у січні 2026 року поступився Рівному, Тернополю та Хмельницькому, де зарплати за рік зросли на 25%. У столиці доходи працівників підвищилися на 23%. В решті обласних центрів ситуація така:

  • +22% — Львів, Ужгород;
  • +21% — Суми;
  • +20% — Дніпро, Харків, Вінниця, Черкаси;
  • +19% — Кропивницький, Чернігів;
  • +18% — Чернівці, Запоріжжя, Житомир, Полтава;
  • +17% — Кривий Ріг;
  • +16% — Одеса;
  • +14% — Івано-Франківськ, Луцьк;
  • +10% — Миколаїв;
  • +1% — Херсон.

Зарплати "дистанційщиків" зросли за рік на 12%. Варто також заначити, що пропозицій роботи в Україні поменшало — на сервісі пошуку роботу кількість вакансій зараз на 7% менше, ніж в січні 2025 року. 

Раніше ми розповідали, якою буде мінімальна зарплата в Україні у лютому 2026 року. 

Також дізнавайтеся, скільки потрібно заробляти, щоб вважатися середнім класом.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
