Зарплати в Україні — у яких регіонах найбільше зросли доходи працівників

Зарплатні показники в Україні зростають нерівномірно, і різниця між регіонами залишається суттєвою. Поки в одних областях роботодавці обмежуються символічними підвищеннями, в інших доходи працівників зросли на десятки відсотків.

Новини.LIVE розповідають, які регіони України є лідерами за зростанням зарплат, а які — аутсайдерами.

Середня зарплата в розрізі регіонів

Станом на січень 2026 року, як свідчать дані сервісу пошуку роботи Work.ua, середня зарплата в Україні складає 27 500 грн, що на 22% більше, ніж в аналогічний період 2025 року. Статистика за містами має такий вигляд:

Київ — 32 500 грн;

Львів — 30 000 грн;

Ужгород — 27 500 грн;

Дніпро — 27 000 грн;

Чернівці — 25 700 грн;

Одеса — 25 300 грн;

Івано-Франківськ — 25 000 грн;

Рівне — 25 000 грн;

Тернопіль — 25 000 грн;

Хмельницький — 25 000 грн;

Харків — 24 000 грн;

Вінниця — 24 000 грн;

Черкаси — 24 000 грн;

Луцьк — 22 800 грн;

Запоріжжя — 22 500 грн;

Житомир — 22 500 грн;

Полтава — 22 500 грн;

Кропивницький — 21 500 грн;

Миколаїв — 21 500 грн;

Чернігів — 21 400 грн;

Кривий Ріг — 20 500 грн;

Суми — 20 000 грн;

Херсон — 20 000 грн.

Згідно зі звітом порталу, середня зарплата на дистанційній роботі складає у січні 33 500 грн.

Де зарплати зростали найшвидшими темпами

Київ, який стабільно був лідером за цим показником, у січні 2026 року поступився Рівному, Тернополю та Хмельницькому, де зарплати за рік зросли на 25%. У столиці доходи працівників підвищилися на 23%. В решті обласних центрів ситуація така:

+22% — Львів, Ужгород;

+21% — Суми;

+20% — Дніпро, Харків, Вінниця, Черкаси;

+19% — Кропивницький, Чернігів;

+18% — Чернівці, Запоріжжя, Житомир, Полтава;

+17% — Кривий Ріг;

+16% — Одеса;

+14% — Івано-Франківськ, Луцьк;

+10% — Миколаїв;

+1% — Херсон.

Зарплати "дистанційщиків" зросли за рік на 12%. Варто також заначити, що пропозицій роботи в Україні поменшало — на сервісі пошуку роботу кількість вакансій зараз на 7% менше, ніж в січні 2025 року.

