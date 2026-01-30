Средняя зарплата в Украине в декабре — в каких регионах платили больше всего

Средняя зарплата уже выше 30 000 грн — где самые большие выплаты
В декабре 2025 года в Украине размер средней зарплаты был на уровне 30 926 гривен. После уплаты налогов "на руки" население получало ориентировочно 23 813 гривен.
Это почти на 14% больше, чем в ноябре 2024 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.
Средняя зарплата в регионах в декабре
Самой высокой оплата труда была:
- в Киеве — 48 449 гривен (более 37 000 гривен после уплаты налогов);
- в Луганской области — 45 160 гривен (34 774 гривен);
- в Киевской области — 31 200 грн (более 24 000 гривен).
Более низкие зарплаты получали жители:
- Кировоградской области — 22 110 гривен (17 025 грн "чистыми");
- Черновицкой области — 22 450 гривен (17 287 гривен);
- Черниговской области — 22 752 гривен (17 520 гривен).
Что еще стоит знать
Напомним, с 1 января в Украине изменились должностные оклады соцработников. Так, отныне для них действует коэффициент 2,5.
Благодаря этим изменениям соцменеджеру с 15 тарифным разрядом будут платить более 20 000 гривен, а не 8 243 гривен. А специалист, который занимается социальной работой (12 тарифный разряд) — будет получать 16 932 гривны вместо 6 773 гривен.
Ранее сообщалось, что работодателям хотят запретить вносить изменения в условия оплаты труда. Такой запрет может рассмотреть Верховная Рада.
Еще писали о выплате выходного пособия. В Госслужбе по вопросам труда объяснили, когда его должны начислять.
