Зарплати в Україні — у Раді пропонують заборонити односторонньо змінювати оплату праці

Людина дістає гроші з гаманця.

В Україні народні депутати ініціюють внесення змін до правил виплати заробітної плати працівникам. Зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт пропонує позбавити права роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці, прописані у трудовому контракті.

Про це свідчить відповідна інформація на парламентському сайті.

Ініціатива щодо заборони односторонньої зміни зарплати

Йдеться про законопроєкт № 14402 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відсутності права у роботодавця в односторонньому порядку змінювати умови оплати праці, визначені трудовим контрактом".

Його зареєстрував народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань бюджету Валерій Гнатенко. Проєкт закону 29 січня передали для ознайомлення у Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Як зазначається, документ покликаний посилити гарантії працівників у питанні оплати праці та обмеження рішень з боку роботодавців.

Відповідна ініціатива у разі схвалення внесе зміни:

до статті 22 Кодексу законів про працю (КЗпП);

до статті 22 Закону "Про оплату праці".

Основне нововведення полягає у тому, що роботодавці не матимуть права в односторонньому порядку ухвалювати рішення щодо зміни рівня оплати праці, якщо вони погіршать умови, передбачені трудовим договором.

Також ініціатива передбачає, що зміни в законодавстві не зможуть бути підставою для скорочення заробітної плати, прописаної у трудовому договорі, якщо вони не були внесені безпосередньо у контракт з ініціативи самого працівника. Тобто у разі появи відповідних змін роботодавець муситиме дотримуватися затверджених раніше договірних умов.

Якщо депутати підтримають законопроєкт, компанії матимуть право коригувати умови оплати праці громадян виключно у разі:

згоди з боку працівників;

внесення змін у трудовий договір;

дотримання вимог трудового законодавства щодо суттєвих змін умов праці.

Таким чином, ініціатива покликана унеможливити приховане зниження оплати праці та забезпечити стабільність доходів підлеглих, зокрема на тлі економічних та законодавчих змін.

Які можливі зміни в оплаті праці під час війни

Воєнний стан в Україні не порушив базових трудових гарантій щодо оплати праці громадян. Терміни виплати зарплати залишилися незмінними, а роботодавці мусять дотримуватися норм трудового законодавства навіть під час складних умов.

Проте враховуються надзвичайні обставини: якщо компанія зможе довести, що порушення термінів виплати виникло через бойові дії або обставини непереборної сили, то лише в такому випадку може бути звільнена від відповідальності за протермінування виплат, проте це не звільняє від обов’язку платити зарплатню взагалі.

За неможливості своєчасної виплати через воєнні дії термін виплати може бути зміщений до відновлення діяльності підприємства,

