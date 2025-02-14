Цены на латунь в феврале 2025 года — обновленные тарифы и актуальная информация о цветном металле

Производство металла. Фото: brink.fi

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь сдают в переработку для экономии ресурсов, поскольку ее производство из первичного сырья требует больших затрат энергии и средств. Кроме того, это экономически выгодно — латунь сохраняет свои свойства после ресайклинга и может быть использована повторно.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине по состоянию на 14 февраля.

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Объединение предприятий "Укрметаллургпром", которое представляет интересы отечественной металлургической отрасли, выразило обеспокоенность решением администрации президента США возобновить 25-процентную пошлину на импорт украинской стальной продукции.

В заявлении организации отмечается, что в соответствующей прокламации США признают отсутствие угрозы со стороны украинского металла для американской промышленности, поскольку его доля в общем объеме стального импорта страны не превышает 0,5%.

При этом в объединении отмечают, что определенный рост поставок стали украинского происхождения, переработанной в ЕС, объясняется, в частности, поставками арматуры с болгарского завода Promet Steel, который использует заготовку украинской "Каметстали". Оба предприятия входят в группу "Метинвест".

В 2024 году общий объем украинской стали, поступившей на американский рынок (как напрямую, так и через переработку в ЕС), составил 258 млн долларов, что эквивалентно 0,81% от общего импорта стали в США.

Кроме того, освобождение украинской стали, включая продукцию украинских предприятий в ЕС, от пошлин является важной поддержкой для страны в условиях российской агрессии. Это позволяет сохранять работу экспортеров и пополнять госбюджет.

В случае возврата пошлины группа "Метинвест" прогнозирует сокращение экспорта арматуры из Болгарии в США, что приведет к снижению:

производства железной стали на "Каметстали" на 120 тыс. тонн,

выпуска железной руды на 180 тыс. тонн,

объемов железнодорожных перевозок на 400 тыс. тонн,

перевалки в портах на 200 тыс. тонн.

В результате Украина потеряет 58 млн долларов валютных поступлений, а сокращение налоговых отчислений в госбюджет составит около 1 млрд грн.

Цены на латунь в Украине в феврале

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 14 февраля и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 165 до 185 грн;

Винницкая область — от 170 до 190 грн;

Волынская область — от 160 до 190 грн;

Днепропетровская область — от 180 до 195 грн;

Житомирская область — от 170 до 180 грн;

Закарпатская область — от 170 до 185 грн;

Запорожская область — от 180 до 210 грн;

Ивано-Франковская область — от 175 до 185 грн;

Кировоградская область — от 175 до 185 грн;

Львовская область — от 160 до 185 грн;

Николаевская область — от 175 до 185 грн;

Одесская область — от 175 до 190 грн;

Полтавская область — от 175 до 185 грн;

Ровенская область — от 175 до 185 грн;

Сумская область — от 185 до 200 грн;

Тернопольская область — от 175 до 185 грн;

Харьковская область — от 185 до 200 грн;

Хмельницкая область — от 175 до 185 грн;

Черкасская область — от 175 до 185 грн;

Черновицкая область — от 170 до 190 грн;

Черниговская область — от 175 до 185 грн.

На металлолом принимают не только латунные изделия, но и другие цветные металлы. Например, цены на алюминий в Украине несколько ниже, но все равно остаются прибыльными для тех, кто сдает его на переработку.

А вот медь ценится выше латуни. Этот металл является важным компонентом в производстве таких современных технологий, как электромобили, солнечные панели и ветрогенераторы. С ростом мирового спроса на эти экологические решения, увеличивается и потребность в меди, что делает ее еще более ценной на рынке вторичного сырья.