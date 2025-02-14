Ціни на латунь у лютому 2025 року — оновлені тарифи та актуальна інформація про кольоровий метал

Виробництво металу. Фото: brink.fi

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь здають у переробку для економії ресурсів, оскільки її виробництво з первинної сировини потребує великих витрат енергії та коштів. Крім того, це економічно вигідно — латунь зберігає свої властивості після ресайклінгу й може бути використана повторно.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні станом на 14 лютого.

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Об'єднання підприємств "Укрметалургпром", яке представляє інтереси вітчизняної металургійної галузі, висловило стурбованість рішенням адміністрації президента США відновити 25-відсоткове мито на імпорт української сталевої продукції.

У заяві організації наголошується, що у відповідній прокламації США визнають відсутність загрози з боку українського металу для американської промисловості, оскільки його частка у загальному обсязі сталевого імпорту країни не перевищує 0,5%.

При цьому в об'єднанні зазначають, що певне зростання постачання сталі українського походження, переробленої в ЄС, пояснюється, зокрема, постачанням арматури з болгарського заводу Promet Steel, який використовує заготівлю української "Каметсталі". Обидва підприємства входять до групи "Метінвест".

У 2024 році загальний обсяг української сталі, що надійшла на американський ринок (як безпосередньо, так і через переробку в ЄС), становив 258 млн доларів, що еквівалентно 0,81% від загального імпорту сталі в США.

Окрім того, звільнення української сталі, включаючи продукцію українських підприємств у ЄС, від мит ​​є важливою підтримкою для країни в умовах російської агресії. Це дозволяє зберігати роботу експортерів та поповнювати держбюджет.

У разі повернення мита група "Метінвест" прогнозує скорочення експорту арматури з Болгарії до США, що призведе до зниження:

виробництва залізної сталі на "Каметсталі" на 120 тис. тонн,

випуску залізняку на 180 тис. тонн,

обсягів залізничних перевезень на 400 тис. тонн,

перевалки у портах на 200 тис. тонн.

В результаті Україна втратить 58 млн доларів валютних надходжень, а скорочення податкових відрахувань до держбюджету становитиме близько 1 млрд грн.

Ціни на латунь в Україні у лютому

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 14 лютого та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 165 до 185 грн;

Вінницька область — від 170 до 190 грн;

Волинська область — від 160 до 190 грн;

Дніпропетровська область — від 180 до 195 грн;

Житомирська область — від 170 до 180 грн;

Закарпатська область — від 170 до 185 грн;

Запорізька область — від 180 до 210 грн;

Івано-Франківська область — від 175 до 185 грн;

Кіровоградська область — від 175 до 185 грн;

Львівська область — від 160 до 185 грн;

Миколаївська область — від 175 до 185 грн;

Одеська область — від 175 до 190 грн;

Полтавська область — від 175 до 185 грн;

Рівненська область — від 175 до 185 грн;

Сумська область — від 185 до 200 грн;

Тернопільська область — від 175 до 185 грн;

Харківська область — від 185 до 200 грн;

Хмельницька область — від 175 до 185 грн;

Черкаська область — від 175 до 185 грн;

Чернівецька область — від 170 до 190 грн;

Чернігівська область — від 175 до 185 грн.

На металобрухт приймають не лише латунні вироби, а й інші кольорові метали. Наприклад, ціни на алюміній в Україні дещо нижчі, але все одно залишаються прибутковими для тих, хто здає його на переробку.

А ось мідь цінується вище за латунь. Цей метал є важливим компонентом у виробництві таких сучасних технологій, як електромобілі, сонячні панелі та вітрогенератори. Зі зростанням світового попиту на ці екологічні рішення, збільшується і потреба в міді, що робить її ще ціннішою на ринку вторинної сировини.