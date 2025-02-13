Актуальные цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 13 февраля 2025 года: новые тарифы на рынке металлолома

Производство металла. Фото: challenges.fr

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сдача алюминия в переработку выгодна как с экономической, так и с экологической точки зрения. Этот металл можно перерабатывать бесконечно без потери качества. Кроме того, переработка сокращает объемы отходов на свалках и уменьшает вредные выбросы. Это также способствует сохранению природных ресурсов, снижению энергопотребления и дает возможность получить дополнительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 13 февраля 2025 года.

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Конвертерный цех "Каметстали" (одно из крупнейших предприятий промышленного комплекса Украины с полным металлургическим циклом) в 2024 году внедрил технологию непрерывнолитой заготовки с применением стопорных механизмов на сортовой машине непрерывного литья заготовок. Это позволило расширить ассортимент продукции повышенного качества и нарастить объемы ее производства.

Главное преимущество стопорного разлива — защита расплавленного металла от вторичного окисления путем использования погружного стакана. Это значительно улучшает качество заготовки и дает возможность получать сталь с более строгими требованиями к химическому составу и макроструктуре, а также способствует повышению маржинальности производства.

В рамках освоения новых видов продукции в прошлом году предприятие также успешно запустило производство непрерывнолитой заготовки сечением 200×200 мм. Эти заготовки применяются для изготовления кругов диаметром 130 мм. По итогам 2024 года "Каметсталь" выпустила и поставила 2,94 тыс. тонн новой заготовки как для внутренних заказчиков, так и для потребителей на европейском рынке.

Среди приоритетных задач предприятия — внедрение автозапуска ручьев машины при стопорной разливке. Переход на режим "автостарт" позволит минимизировать влияние человеческого фактора и повысить качество металла.

Цены на алюминий в Украине в феврале

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 40 до 80 грн;

Винницкая область — от 45 до 80 грн;

Волынская область — от 45 до 90 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 75 грн;

Житомирская область — от 40 до 75 грн;

Закарпатская область — от 50 до 80 грн;

Запорожская область — от 50 до 95 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 75 грн;

Кировоградская область — от 40 до 75 грн;

Львовская область — от 45 до 75 грн;

Николаевская область — от 45 до 75 грн;

Одесская область — от 45 до 85 грн;

Полтавская область — от 40 до 75 грн;

Ровенская область — от 40 до 75 грн;

Сумская область — от 45 до 95 грн;

Тернопольская область — от 45 до 95 грн;

Харьковская область — от 50 до 90 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 70 грн;

Черкасская область — от 40 до 75 грн;

Черновицкая область — от 40 до 75 грн;

Черниговская область — от 45 до 75 грн.

Пункты приема лома также принимают другие цветные металлы. Цены на медь всегда были выше, чем тарифы на алюминий.

Благодаря своим уникальным свойствам и широкому спектру применения латунь также имеет высокую стоимость. Этот сплав меди и цинка демонстрирует устойчивый рост цен на рынке металла.