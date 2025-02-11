Как заработать на металлоломе в Украине: обзор и актуальные цены по состоянию на 11 февраля 2025 года

Производство металла. Фото: John Feder/NCA

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сдача черных металлов в пункты приема вторичного сырья — это не только возможность получить дополнительный доход, но и важный шаг к сохранению окружающей среды. Переработка металлолома снижает потребление природных ресурсов и уменьшает количество отходов на свалках. Кроме того, это простой способ избавиться от ненужного хлама и освободить пространство. Спрос на металлы всегда высок, поэтому сдача лома — выгодное дело как для частных лиц, так и для предприятий.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 11 февраля 2025 года.

Читайте также:

Какова ситуация с металлургией в Украине

Несмотря на обстоятельства военного времени, группа "Метинвест" продолжает вкладывать средства в развитие производственных мощностей. В 2025 году компания запустила масштабную инвестиционную программу на металлургическом комбинате "Каметсталь". Ее общий бюджет составляет 2,5 млрд грн — рекордный показатель за последние годы.

Одним из важнейших проектов станет капитальный ремонт доменной печи №9, на который выделено около трети всего бюджета. Это позволит сохранить стабильный уровень производства и обеспечить надежную работу оборудования.

Кроме того, "Каметсталь" готовится к реализации уникального для "Метинвеста" проекта — строительству альтернативной электростанции с использованием солнечных панелей. В настоящее время специалисты разрабатывают технические решения для внедрения этого экологичного и энергоэффективного объекта.

Всего в 2025 году на предприятии планируется реализовать 114 инвестиционных проектов, включая модернизацию основного производственного оборудования, обновление водопроводных и газовых сетей. Отдельное внимание будет уделено строительству нового коллектора доменного газа, что повысит экологическую безопасность производства, а также модернизации системы управления машины непрерывного литья заготовок.

Цены на чермет в Украине в феврале 2025 года

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Винницкая область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Днепропетровская область — от 4 грн до 7 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 5 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 6 грн;

Запорожская область — от 5 грн до 8 грн;

Волынская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 5 грн;

Одесская область — от 5,5 грн до 6,5 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Сумская область — от 4 до 5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Харьковская область — от 5 грн до 7,5 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 5 грн;

Черкасская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 5,5 грн.

Цены на цветные металлы в пунктах сдачи вторсырья значительно выше по сравнению с черными металлами. Например, стоимость меди в Украине продолжает неуклонно увеличиваться.

Благодаря уникальным характеристикам и широкому применению латунь также стоит достаточно дорого. Цены на этот сплав преимущественно растут.