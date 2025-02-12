Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 12 февраля 2025 года: как заработать деньги

Производство металла. Фото: ft.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сдача меди — это не только способ заработать, но и возможность сделать вклад в экологию. При этом цены на медь сейчас стабильно высокие, поскольку этот металл нужен в промышленности, строительстве и изготовлении электроники. К тому же на пунктах приема можно сдать даже старые и ненужные медные изделия.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 12 февраля.

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США вводят 25-процентную пошлину на весь импорт стали и алюминия без исключений с 12 марта текущего года. Согласно прокламации, опубликованной на сайте Белого дома, временное освобождение Украины от тарифов принесло больше выгоды производителям из ЕС, чем украинской металлургии. С 2021 года доля украинского импорта в США остается на уровне 0,5%, тогда как импорт из ЕС вырос с 11,2% до 14,8%.

При этом Украина активно взаимодействует с США для поиска оптимального решения по тарифам на металл. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко. Она подчеркнула, что власти прилагали все усилия, чтобы украинская сталь не подпадала под 25-процентные тарифы.

В 2023 году 57,9% украинского экспорта в США составляла металлургическая продукция — 503,3 млн долларов из общего объема 869,1 млн долларов. Основными экспортными позициями стали чугун (363,4 млн долларов, 940 тыс. т), трубы (112,9 млн долларов, 92 тыс. т), прутки (15,2 млн долларов, 3,3 тыс. т), проволока (4 млн долларов, 3,9 тыс. т) и металлоконструкции (1,3 млн долларов).

При этом, как пояснила Свириденко, в прокламации Трампа указано, что доля украинской стали в общем импорте США минимальна и не имеет существенного влияния на американских производителей.

Цены на медь в Украине в феврале

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 12 февраля 2025 года и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 250 до 305 грн;

Винницкая область — от 250 до 310 грн;

Волынская область — от 250 до 310 грн;

Днепропетровская область — от 250 до 310 грн;

Житомирская область — от 259 до 300 грн;

Закарпатская область — от 250 до 320 грн;

Запорожская область — от 240 до 330 грн;

Ивано-Франковская область — от 250 до 310 грн;

Кировоградская область — от 250 до 295 грн;

Львовская область — от 245 до 310 грн;

Николаевская область — от 250 до 300 грн;

Одесская область — от 260 до 320 грн;

Полтавская область — от 255 до 300 грн;

Ровенская область — от 250 до 295 грн;

Сумская область — от 250 до 305 грн;

Тернопольская область — от 250 до 290 грн;

Харьковская область — от 250 до 330 грн;

Хмельницкая область — от 255 до 320 грн;

Черкасская область — от 250 до 295 грн;

Черновицкая область — от 250 до 280 грн;

Черниговская область — от 250 до 290 грн.

В пунктах приема металлолома можно сдать не только медь, но и другие цветные металлы. Например, алюминий стоит дешевле меди, но найти этот металл можно почти везде.

Золотые изделия принимают преимущественно в ломбардах. Это драгоценный металл, традиционно рассматривается как надежный актив для инвестирования, поскольку его цена стабильно растет.