Зимняя поддержка 6 500 грн — что делать, если выплата не пришла

Зимняя поддержка 6 500 грн — что делать, если выплата не пришла

Дата публикации 15 декабря 2025 11:15
Зимняя поддержка 6 500 грн — куда обращаться, если не пришла социальная выплата
Пустой кошелек в руках. Фото: Unsplash

Для отдельных категорий украинцев государство ввело единовременное пособие в размере 6 500 грн на период зимы 2025-2026 годов. Однако не все, кто имеет право на эту выплату, получили деньги.

О том, как действовать в таком случае, рассказали специалисты Безоплатной правовой помощи.

Кому полагается денежная помощь в 6 500 грн

Программа направлена на такие категории населения:

  • одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход;
  • люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;
  • дети под опекой или попечительством;
  • дети с инвалидностью, а также дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);
  • дети из числа ВПЛ, которые являются получателями помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;
  • дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет.

Выплаты на детей начисляются их родителям или опекунам. Помощь предоставляют в безналичной форме на специальный счет получателя. Это может быть счет с Дія.Картой, или другой специальный счет в уполномоченном банке, через который человек получает пенсию или другие госвыплаты.

Надо ли подавать заявление на денежную помощь

Выплаты осуществляются без дополнительного обращения на основании списков лиц, имеющих право на получение этой помощи. Списки должны быть сформированы и переданы в Пенсионный фонд Украины до 18 ноября 2025 года.

Украинцы, которые имеют право на помощь, получают соответствующее уведомление в Дії. Если у лица не установлено приложение "Дія" на телефон, Пенсионный фонд может сообщить ему по телефону или другим способом.

Что делать, если выплата в 6 500 грн не пришла

Если в течение ноября 2025 года выплата не поступила, вероятно, ваши данные отсутствуют в государственном реестре. В таком случае до 17 декабря 2025 года нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать лично, посетив ближайший сервисный центр ПФУ, или онлайн — в приложении "Дія".

Ранее мы рассказывали, куда и до какой даты можно использовать 6 500 грн зимней поддержки.

Также узнавайте, грозит ли получателям Зимней поддержки потеря субсидии.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
