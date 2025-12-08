Зимняя выплата 6 500 грн — кому придут деньги и когда их надо потратить

Зимняя выплата 6 500 грн — куда и когда можно потратить средства
В Украине стартовала выплата денежной помощи в 6 500 грн в рамках правительственной программы "Зимняя поддержка". Потратить средства можно только на определенные нужды и в ограниченный срок.
О старте выплат сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
"Начались первые выплаты 6 500 грн для уязвимых категорий граждан.
Часть банков еще проводят выплату", — написала она в Telegram.
Свириденко добавила, что всего на эту выплату уже подались 323 443 человека. Оформить денежную помощь можно через Дію или в отделении Пенсионного фонда до 17 декабря.
Кто может получить 6 500 грн денежной помощи
Программа направлена на такие категории населения:
- Одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.
- Люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц.
- Дети под опекой или попечительством.
- Дети с инвалидностью, а также дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью).
- Детей из числа ВПЛ, которые являются получателями помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.
- Детей из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет.
Выплаты на детей начисляются их родителям или опекунам. Деньги поступают на текущий счет со специальным режимом использования (если он открыт в банке), или на счет Дія.Картка.
Получить помощь можно двумя способами — онлайн или офлайн. Начисление осуществляет Пенсионный фонд Украины.
На что и когда можно использовать средства
За полученные 6 500 грн денежной помощи можно приобрести:
- одежду;
- обувь;
- лекарственные средства;
- витамины.
Средства нужно потратить в течение 180 дней (6 месяцев) после зачисления. После этого неиспользованный остаток будет возвращен в бюджет.
