Україна
Зимняя выплата 6 500 грн — куда и когда можно потратить средства

Зимняя выплата 6 500 грн — куда и когда можно потратить средства

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 11:00
Зимняя выплата 6 500 грн — кому придут деньги и когда их надо потратить
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине стартовала выплата денежной помощи в 6 500 грн в рамках правительственной программы "Зимняя поддержка". Потратить средства можно только на определенные нужды и в ограниченный срок.

О старте выплат сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Читайте также:

"Начались первые выплаты 6 500 грн для уязвимых категорий граждан.
Часть банков еще проводят выплату", — написала она в Telegram.

Свириденко добавила, что всего на эту выплату уже подались 323 443 человека. Оформить денежную помощь можно через Дію или в отделении Пенсионного фонда до 17 декабря.

Кто может получить 6 500 грн денежной помощи

Программа направлена на такие категории населения:

  1. Одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.
  2. Люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц.
  3. Дети под опекой или попечительством.
  4. Дети с инвалидностью, а также дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью).
  5. Детей из числа ВПЛ, которые являются получателями помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.
  6. Детей из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет.

Выплаты на детей начисляются их родителям или опекунам. Деньги поступают на текущий счет со специальным режимом использования (если он открыт в банке), или на счет Дія.Картка.

Получить помощь можно двумя способами — онлайн или офлайн. Начисление осуществляет Пенсионный фонд Украины.

На что и когда можно использовать средства

За полученные 6 500 грн денежной помощи можно приобрести:

  • одежду;
  • обувь;
  • лекарственные средства;
  • витамины.

Средства нужно потратить в течение 180 дней (6 месяцев) после зачисления. После этого неиспользованный остаток будет возвращен в бюджет.

Ранее мы писали, можно ли повторно подать заявку украинцам, которым отказали в "Зимней поддержке".

Также узнавайте, можно ли получить помощь от государства наличными.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
