Субсидии и зимние выплаты — учитывают ли одноразовую денежную помощь в доход

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) дал разъяснения, повлияет ли единовременная денежная помощь по программе "Зимняя поддержка" на право на жилищную субсидию в 2025 году. Там уточнили, относят ли к совокупному доходу домохозяйства соответствующие выплаты от государства для расчета помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом говорится в информации ПФУ в соцсети Facebook.

Влияют ли зимние выплаты на субсидии

В фонде отметили, что условия предоставления зимних выплат прописаны в постановлении Кабинета министров №1433 "Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года "Зимняя поддержка".

Согласно документу, размер этой выплаты не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для получения всех видов социальной помощи, в частности жилищных субсидий.

Граждане могут подавать запросы на зимние выплаты до 17 декабря 2025 года. Средства перечислят на специальный счет с режимом целевого использования "Зимние 6500", действующий на основе универсальной банковской карты "Дія.Картка". Открыть карту можно в мобильном приложении "Приват24".

Зимняя выплата имеет четко определенное назначение: ее разрешено использовать в безналичной форме на теплую одежду, обувь, лекарственные средства и витамины. На это отводится 180 календарных дней.

Какие доходы будут учтены для субсидий на зиму

Пенсионный фонд отдельно пояснил, что при определении размера субсидии учитывается среднемесячный общий доход домохозяйств. В общую сумму может входить разный доход:

зарплата и денежное обеспечение военных;

пенсионные выплаты;

стипендии (за исключением социальных выплат для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки);

различные виды соцпомощи;

пособие по безработице/другие страховые выплаты;

денежные переводы из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

другие доходы, в частности от аренды земли/продажи имущества.

Для физлиц-предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, предусмотрены отдельные правила: в совокупный доход должен входить заработок, рассчитанный в размере минимальной зарплаты, действующей на конец соответствующего периода:

для плательщиков единого налога первой группы — один размер минимальной заработной платы;

для второй группы — два размера;

для третьей группы — три размера.

Жилищную субсидию на оплату коммунальных услуг назначают с месяца обращения гражданина. Предоставлять помощь будут до завершения отопительного сезона.

