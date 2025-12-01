Повторная заявка на "Зимнюю поддержку" — что об этом нужно знать

Видео
Отказали в "Зимней поддержке" — можно ли еще раз подать заявку

Дата публикации 1 декабря 2025 18:01
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

При оформлении выплаты 1 тысячи гривен по программе "Зимняя поддержка" через приложение Дія может случиться так, что заявку отклонят. Поэтому многим людям интересно, можно ли еще раз отправить заявку.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Повторная заявка на "Зимнюю поддержку"

Итак, оформить "Зимнюю поддержку" можно только один раз. Как указано на сайте Дія, отказ в выплате денежной помощи возможен по двум причинам:

  • отсутствует подтверждение факта пребывания на территории Украины;
  • в случае повторной подачи заявки на получение выплаты, при условии, что первый раз выплату осуществлено.

Если в получении 1 тысячи гривен откажут, то повторно подать заявку уже не получится, поскольку в правилах программы такая возможность не предусмотрена. Когда претендент на выплату финпомощи подает заявку, то информация о человеке вносится в реестр, поэтому система не примет ее повторно. Соответственно если заявление отклонили, подать его еще раз уже нельзя будет.

Выплаты с 1 декабря

В первый день зимы деньги начнут начислять тем, кто подал документы на второй день приема заявок. По состоянию на сейчас уже 3,5 миллиона украинцев получили выплаты на общую сумму в 473 миллиона гривен.

Чаще всего граждане тратят полученную денежную помощь на коммунальные услуги (80%), а также:

  • на лекарства;
  • на книги;
  • на пожертвования в поддержку Сил Обороны Украины.

Те, кто оформлял заявку через Укрпошту, начнут получать деньги с 6 декабря.

Ранее мы рассказывали, можно ли в 2025 году Зимнюю тысячу от государства получить наличными. В прошлом году гражданам предоставляли такую возможность, однако недолго. Также мы писали, что заявки на выплату 1 тысячи гривен можно подавать до 24 декабря. Украинцам объяснили, на что можно тратить средства.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
