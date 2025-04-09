Работодатель требует деньги за убытки — что стоит знать

Бухгалтер делает подсчеты. Фото: Freepik

Юристы рассказали, как действовать в случае требования работодателя оплатить нанесенный "ущерб" после увольнения работника. Если размер ущерба не превышает среднемесячного заработка, его должны отчислить из заработной платы, однако соответствующее правило не действует в определенных случаях.

Об этом говорится на портале "Юристи.UA".

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Как говорится в одном из сообщений, гражданин попросил объяснить его права, ведь после увольнения с работы компания начала требовать возврата денег за причиненные "убытки". Речь идет о работе в магазине и продаже по невнимательности более дорогой техники за меньшую цену.

"Имею ситуацию с работодателем, который имеет претензии уже после моего увольнения и мой вопрос следующий. Работал "продавцом-консультантом торгового зала", мое увольнение состоялось 18.03.2025 и сегодня 7 апреля ко мне написал руководитель, который утверждает, что 9 марта по чеку мной был продан товар в виде смарт-часов под названием Redmi Watch 5 Active, однако же клиенту было выдано Redmi Watch 5, разница которых составляет около 2700 грн, следовательно, требуют от меня вернуть магазину эту разницу из собственного кармана. Правомерны ли такие требования уже после увольнения, когда было больше недели до моего увольнения...?" — говорится в обращении.

Правила составления требования о возмещении убытков

По словам юристов, во-первых, работодатель должен был, обнаружив причиненный ущерб, провести инвентаризацию имущества, и документально оформить нарушение.

Во-вторых, необходимо было до увольнения предложить ответственному за имущество работнику предоставить объяснения относительно халатности.

В-третьих, если размер ущерба не больше среднемесячного заработка, то отчисления должны были состояться из заработной платы до увольнения на основе изданного отдельного приказа.

Приказ необходимо было принять в течение двух недель с момента выявления ущерба. Начать отчисления можно не ранее семи дней с даты, когда был предупрежден работник. Сумма отчислений не может превышать 20% от каждой выплаты, иначе — должна возмещаться на протяжении нескольких месяцев.

Размер ущерба, превышающий среднемесячный заработок работника, должен взиматься на основе поданного работодателем иска в суд.

"Согласно правовому полю, если Ваш бывший работодатель желает взыскать с Вас материальный ущерб, то пусть обращается для этого в суд и доказывает в последнем, что именно Вы причинили ущерб. Не советую Вам возмещать загаданную сумму самостоятельно", — пояснили специалисты.

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