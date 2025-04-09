Роботодавець вимагає гроші за збитки — що варто знати

Бухгалтер робить підрахунки. Фото: Freepik

Юристи розповіли, як діяти у разі вимоги роботодавця сплатити завдані "збитки" після звільнення працівника. Якщо розмір шкоди не перевищує середньомісячного заробітку, її мають відрахувати із заробітної плати, проте відповідне правило не діє у певних випадках.

Про це йдеться на порталі "Юристи.UA".

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Вимога роботодавця до звільненого працівника покрити "збитки"

Як йдеться в одному з повідомлень, громадянин попросив пояснити його права, адже після звільнення з роботи компанія почала вимагати повернення грошей за заподіяні "збитки". Йдеться про роботу в магазині та продажу з неуважності дорожчої техніки за меншу ціну.

"Маю ситуацію із роботодавцем, який має претензії вже після мого звільнення і моє запитання є наступним. Працював "продавцем-консультантом торгового залу", моє звільнення відбулось 18.03.2025 та сьогодні 7 квітня до мене написав керівник, який стверджує, що 9 березня по чеку мною був проданий товар у вигляді смарт-годинника під назвою Redmi Watch 5 Active, проте ж клієнтові було видано Redmi Watch 5, різниця яких складає близько 2700 грн, отже вимагають від мене повернути магазину цю різницю із власної кишені. Чи правомірні такі вимоги вже після звільнення, коли було більше тижня до мого звільнення...?" — йдеться у зверненні.

Правила складання вимоги щодо збитків

За словами юристів, по-перше, роботодавець мав, виявивши заподіяну шкоду, провести інвентаризацію майна, та документально оформити порушення.

По-друге, необхідно було до звільнення запропонувати відповідальному за майно працівнику надати пояснення щодо халатності.

По-третє, якщо розмір шкоди не більший за середньомісячний заробіток, то відрахування мало відбутися із заробітної плати до звільнення на основі виданого окремого наказу.

Наказ необхідно було прийняти протягом двох тижнів з моменту виявлення шкоди. Почати відрахування можна не раніше семи днів з дати, коли було попереджено працівника. Сума відрахувань не може перевищувати 20% від кожної виплати, інакше — повинна відшкодовуватися упродовж кількох місяців.

Розмір збитку, що перевищує середньомісячний заробіток працівника, має стягуватися на основі поданого роботодавцем позову до суду.

"Згідно правового поля, якщо Ваш колишній роботодавець бажає стягнути з Вас матеріальну шкоду, то нехай звертається для того до суду й доводить в останньому, що саме Ви заподіяли шкоду. Не раджу Вам відшкодовувати загадану суму самостійно", — пояснили фахівці.

Раніше ми писали, що деякі працівники мають право на надбавку за вислугу років. Відомо, яким чином розраховується така додаткова виплата і кому призначається в обов’язковому порядку.

Також ми повідомляли про право на компенсації за невикористану відпустку. Зокрема, подовжені відпустки передбачені для педагогічних, наукових працівників, осіб з інвалідністю третьої групи.