Зарплати у 2025 році — кому і скільки нарахують надбавки за вислугу років

Вчитель з дітьми у класі. Фото: Freepik

Деякі професії в Україні надають право працівникам на надбавку до посадового окладу за вислугу років. Йдеться про обов’язкову виплату, розмір якої залежить від трудового стажу.

Право на нарахування працівникам надбавки передбачене законом №4059-IX "Про Державний бюджет України".

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Хто має право на надбавку за вислугу років

Надбавку за вислугу років призначають додатково до основного посадового окладу. Вона є однією зі складових заробітної плати працівників бюджетної сфери. Зокрема:

державних службовців;

бухгалтерів;

медичних працівників;

педагогічних працівників;

науково-педагогічних працівників.

При цьому категорії працівників бюджетної сфери мають свої нормативні документи-підстави для нарахування такої надбавки.

Така додаткова сума оплати праці безпосередньо залежить від трудового стажу працівників на посаді чи у галузі діяльності, де передбачена відповідна доплата.

На основі норм законодавства, передбачених для конкретних посад, і інформації трудової книжки обчислюють стаж працівників і визначають відсоток такої надбавки. Відповідно — розмір надбавки буде змінюватися разом зі збільшенням обсягу трудового стажу.

Як нараховують надбавку для працівників

Розмір надбавки для різних категорій працівників бюджетної сфери у відсотках різниться. Зокрема, для державних службовців у держорганах, де проведена класифікація посад держслужби — 2% за кожний календарний рік стажу державної служби, проте не більше 30% від окладу.

Водночас, для педагогічних працівників та науково-педагогічних працівників, медичних працівників та фармацевтичних працівників, бібліотекарів, працівників фізкультури і спорту, працівників соцзахисту населення залежно від років роботи:

понад три роки — 10%;

більш ніж 10 років — 20%;

понад 20 років — 30%.

Відсоткову надбавку за вислугу років застосовують до посадового окладу працівника за формулою:

Сума надбавки = Розмір посадового окладу × Відсоток надбавки за вислугу років.

Сума надбавки обчислюється пропорційно до обсягу відпрацьованих днів (норма праці за місяць). З огляду на це, якщо людина відпрацювала тільки 50% норми місяця, то розмір надбавки буде нараховуватися пропорційно. Якщо громадянин працює на 0,25 ставки, то й надбавка буде з 0,25 посадового окладу, навіть якщо повністю виконано щомісячну норму.

Нагадаємо, деякі громадяни мають право претендувати на додаткові суми коштів від роботодавців. Йдеться про надання працівникам доплат до посадового окладу за складну та напружену роботу.



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