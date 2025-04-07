Відпустки у 2025 році — що треба знати про грошові компенсації

Жінка тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українські працівники можуть претендувати на грошову компенсацію замість відпусток. Відомо, хто саме зможе отримати гроші за невикористаний відпочинок та які особливості розрахунку у 2025 році.

Це прописано у статі 83 Кодексу законів про працю України

(КЗпП).

Реклама

Читайте також:

Право на компенсації замість відпусток

Згідно зі статтею, працівники мають право на грошові компенсації замість щорічної відпустки (основної та додаткової) без звільнення у таких випадках:

у разі використання протягом року щонайменше 24 календарних днів щорічної відпустки (основна/додаткова);

у випадку особистої ініціативи отримати гроші замість відпустки компенсація, роботодавець примусити до цього не може;

працівникові є щонайменше 18 років.

Йдеться про надання грошових компенсацій за щорічні, а не інші, зокрема соціальні відпустки. Таким чином, гроші зможуть отримати працівники виключно з подовженою тривалістю щорічної основної відпустки чи наявності додаткової. Тому ті громадяни, які мають стандартної тривалості відпустку (у 24 календарні дні), зможуть отримати компенсацію тільки у випадку звільнення.

Зокрема, подовжені відпустки передбачені для:

педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників — 56 днів;

осіб з інвалідністю третьої групи — 26 днів;

осіб віком до 18 років — 31 день;

працівників за шкідливу та важку роботу — додаткова щорічна відпустка до 35 днів;

працівників, які мають особливий характер праці, зокрема, за ненормований робочий день — до семи днів;

держслужбовців — 30 днів;

додаткові відпустки для атестованих прокурорів, суддів, посадових осіб органів місцевого самоврядування за правилами спецзаконів.

Розміри компенсацій за невикористану відпустку

За правилами, середня зарплата для компенсації за невикористану відпустку обчислюється, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців перед датою виплати компенсації за невикористаний відпочинок.

Як приклад, якщо викладач мав щорічну відпустку у 56 календарних днів, то він може відпочити 24 дні, а за решту попросити компенсацію. Така практика поширена серед працівників приймальних комісій закладів вищої освіти, які вимушені працювати влітку. У разі звільнення викладача він може отримати компенсацію за 56 днів. Проте одержить право отримати гроші, якщо відпрацював щонайменше десять місяців.

Відпустки у період воєнного стану також підлягають компенсації. Однак роботодавець може обмежити надання працівнику відпустки 24 днями.

Нагадаємо, працевлаштовані особи з інвалідністю мають право на

особливі правила роботи та компенсації за невикористаний відпочинок. Відомо, в яких випадках надають кошти у 2025 році.

Також ми писали, що українські роботодавці можуть отримати фінансування від держави за працевлаштування молоді. Розмір компенсації може сягати 50% від посадового окладу.