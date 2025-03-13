Відпустки в Україні — які компенсації за передчасне відкликання з відпочинку

Компенсації за зіпсовану відпустку — які права мають працівники
В Україні роботодавці мають право відкликати працівників зі щорічних відпусток у разі гострої потреби. У таких ситуаціях законодавство передбачає надання низки компенсацій у зв'язку з незручностями, викликаними відповідним рішенням.
Це прописано у законі № 504/96-ВР "Про відпустки".
Правила відкликання працівників з відпусток
Згідно зі статтею 12 відповідного закону, відкликання допускається лише в таких ситуаціях:
- у разі необхідності відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення наслідків для запобігання нещасних випадків, простою, загибелі чи зіпсування майна;
- у разі надання згоди працівника;
- у разі поділу щорічної відпустки так, що одна з частин становить щонайменше 14 днів.
Закон дозволяє відкликати працівників зі щорічної (основної чи додаткової) відпустки, а виступати ініціатором відкликання може виключно роботодавець.
Щодо держслужбовців, то попередження про відкликання з відпустки має відбутись не пізніше ніж за п’ять днів, якщо причиною є необхідність виконання невідкладних завдань, а також не пізніше, ніж за два дні, якщо причина — потреба у виконанні особливо важливих завдань для відвернення стихійних лих, збереження життя громадян.
Компенсації за відкликання з відпустки
У разі відкликання працівника з відпустки роботодавець має:
- оплатити його роботу з урахуванням суми за невикористану частину відпустки;
- здійснити перерахунок відпускних.
У 2025 році безумовним правом на відшкодування витрат у разі відкликання з відпустки наділені державні службовці.
Механізм відшкодування неочікуваних витрат держслужбовця у зв’язку з його відкликанням з відпустки регулює урядова постанова від №231 від 25 березня 2016 року. Загалом роботодавець у такому разі зобов'язаний:
- надати відшкодування, якщо відкликають працівника з відпустки перед виїздом на запланований відпочинок;
- компенсувати витрати через повернення квитків;
- відшкодувати витрати, що пов’язані з розірванням договорів про організацію відпочинку;
- компенсувати витрати за відмову від бронювання квитків та місць проживання;
- у разі відкликання з курорту — покрити витрати, пов’язані із заміною квитка та купівлею нового;
- компенсувати витрати за оплачені, але не використані належним чином дні відпочинку.
Нагадаємо, в Україні роботодавці мають виплачувати компенсацію за щорічні невикористані відпустки деяким працівникам. При цьому застосовується вимога щодо мінімальної тривалості щорічної відпустки у щонайменше 24 календарні дні.
Раніше ми розповідали про правила розрахунку у разі звільнення працівників. Виплата розрахункових має складатися із: зарплати, вихідної допомоги, компенсації за невикористані дні відпусток, додаткових грошових гарантій.
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