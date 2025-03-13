Відпустки в Україні — які компенсації за передчасне відкликання з відпочинку

Жінка працює в офісі. Фото: Freepik

В Україні роботодавці мають право відкликати працівників зі щорічних відпусток у разі гострої потреби. У таких ситуаціях законодавство передбачає надання низки компенсацій у зв'язку з незручностями, викликаними відповідним рішенням.

Це прописано у законі № 504/96-ВР "Про відпустки".

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Правила відкликання працівників з відпусток

Згідно зі статтею 12 відповідного закону, відкликання допускається лише в таких ситуаціях:

у разі необхідності відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення наслідків для запобігання нещасних випадків, простою, загибелі чи зіпсування майна;

у разі надання згоди працівника;

у разі поділу щорічної відпустки так, що одна з частин становить щонайменше 14 днів.

Закон дозволяє відкликати працівників зі щорічної (основної чи додаткової) відпустки, а виступати ініціатором відкликання може виключно роботодавець.

Щодо держслужбовців, то попередження про відкликання з відпустки має відбутись не пізніше ніж за п’ять днів, якщо причиною є необхідність виконання невідкладних завдань, а також не пізніше, ніж за два дні, якщо причина — потреба у виконанні особливо важливих завдань для відвернення стихійних лих, збереження життя громадян.

Компенсації за відкликання з відпустки

У разі відкликання працівника з відпустки роботодавець має:

оплатити його роботу з урахуванням суми за невикористану частину відпустки;

здійснити перерахунок відпускних.

У 2025 році безумовним правом на відшкодування витрат у разі відкликання з відпустки наділені державні службовці.

Механізм відшкодування неочікуваних витрат держслужбовця у зв’язку з його відкликанням з відпустки регулює урядова постанова від №231 від 25 березня 2016 року. Загалом роботодавець у такому разі зобов'язаний:

надати відшкодування, якщо відкликають працівника з відпустки перед виїздом на запланований відпочинок;

компенсувати витрати через повернення квитків;

відшкодувати витрати, що пов’язані з розірванням договорів про організацію відпочинку;

компенсувати витрати за відмову від бронювання квитків та місць проживання;

у разі відкликання з курорту — покрити витрати, пов’язані із заміною квитка та купівлею нового;

компенсувати витрати за оплачені, але не використані належним чином дні відпочинку.

Нагадаємо, в Україні роботодавці мають виплачувати компенсацію за щорічні невикористані відпустки деяким працівникам. При цьому застосовується вимога щодо мінімальної тривалості щорічної відпустки у щонайменше 24 календарні дні.

Раніше ми розповідали про правила розрахунку у разі звільнення працівників. Виплата розрахункових має складатися із: зарплати, вихідної допомоги, компенсації за невикористані дні відпусток, додаткових грошових гарантій.