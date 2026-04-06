Решетилова объяснила, когда военным повысят денежное обеспечение: есть три условия

Военные на учениях. Фото: Новини.LIVE

Повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих возможно лишь при выполнении трех ключевых условий. При этом реализация одного из них в значительной степени зависит от позиции международных партнеров.

Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью РБК-Украина, передают Новини.LIVE.

Когда военным повысят выплаты

"Вопрос денежного обеспечения военнослужащих возможно решить несколькими путями. Первое — это осознание наших европейских партнеров того, что украинское войско — это европейское войско и защита европейской границы", — отметила Решетилова.

Она пояснила, что еще одной важной предпосылкой является упорядочение внутренних процессов в государстве и оборонном секторе. Речь идет о более эффективном использовании ресурсов, сокращении лишних расходов и общей оптимизации системы управления.

Третьим фактором, по словам омбудсмена, является готовность самого общества к определенным жертвам. Гражданам придется осознать, что в условиях длительной войны часть социальных благ могут направить на усиление поддержки армии и тех, кто непосредственно защищает страну.

Решетилова подчеркнула, что выполнение этих трех условий откроет возможность для пересмотра уровня денежного обеспечения военнослужащих. В то же время она отметила, что такие изменения не могут произойти мгновенно.

Военный омбудсмен также обратила внимание на то, что в условиях ограниченных финансовых возможностей государства особенно важно пересматривать расходы и искать резервы внутри системы.

"Нам всем надо понимать, что на пятом году полномасштабной войны где-то от чего-то надо отказываться, но никогда нельзя отказываться от собственного войска", — подчеркнула Решетилова.

Сколько получают украинские военнослужащие

Минимальный оклад военного, который имеет стаж службы до одного года на должности рядового, сержантского, старшинского или офицерского состава, составляет 20 130,05 грн. Кроме этого, защитники ежемесячно получают премии и надбавки. Размер доплат зависит от места службы и сложности выполняемых задач:

30 000 грн — за выполнение задач за пределами активных боевых действий;

50 000 грн — за управление подразделениями;

100 000 грн — за выполнение задач в зоне боевых действий.

Также для военнослужащих предусмотрены единовременные выплаты, такие как оздоровительные, материальная помощь и тому подобное.

