Для военнослужащих в Украине готовят контракты и изменения в выплатах: Свириденко назвала сроки

Деньги в кармане военной формы.

Уже в этом году для военнослужащих в Украине могут ввести контрактную форму службы с дифференцированной оплатой. Минобороны сейчас проводит аудит денежного обеспечения защитников.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко на заседании Верховной Рады в пятницу, 10 апреля, передают Новини.LIVE.

"Наша обязанность искать источники и обеспечивать выполнение всех наших обязательств перед военнослужащими, на плечах которых сегодня держится наше государство", — подчеркнула она.

Что планируют изменить для военных

По словам премьер-министра, Министерство обороны Украины сейчас проводит аудит денежного обеспечения военных и работает над переходом на контрактную систему.

"Эти контракты дадут возможность иметь дифференцированную заработную плату в зависимости от должности и функций военнослужащего. Это очень важная реформа", — отметила Свириденко.

Премьер-министр добавила, что в ближайшее время эти наработки планируют обсудить с народными депутатами. Изменения хотят ввести уже в 2026 году.

Сколько получают военнослужащие в Украине

В апреле 2026 года минимальный оклад защитника составляет 20 130 грн в месяц. Такую сумму получают рекруты первого тарифного разряда (со стажем службы до одного года) рядового, сержантского и офицерского состава, которые не принимают непосредственного участия в боевых действиях.

Также военнослужащим начисляют доплаты:

30 000 грн — за выполнение задач вне зоны боевых действий;

50 000 грн — за управление подразделениями;

100 000 грн — за выполнение задач в зоне боевых действий.

Бойцы, которые провели на передовой суммарно 30 дней, получают дополнительно 70 000 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, когда могут повысить денежное обеспечение военнослужащих. Военный омбудсман Ольга Решетилова назвала три условия, которые надо для этого выполнить.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько получают только что мобилизованные украинцы. После прохождения всех процедур в ТЦК и получения заключения ВВК новобранцев направляют на обучение. БЗВП длится 51 день.