Денежное обеспечение в ВСУ: минимальная сумма в апреле

Денежное обеспечение военнослужащих состоит из нескольких частей. В него входят оклады, надбавки и доплаты. Размер выплат может отличаться в каждом отдельном случае, но есть гарантированный минимум, ниже которого начислять не могут.

какой будет минимальная сумма выплат военнослужащим в апреле 2026 года.

Что входит в денежное обеспечение военных

Денежное содержание защитника в Украине состоит из:

оклада по воинскому званию;

должностного оклада;

надбавки за выслугу лет;

доплаты за работу с государственной тайной;

надбавки за особые условия службы;

ежемесячной премии и так называемых боевых.

Размер всех этих составляющих определяется Порядком выплаты денежного обеспечения военным и отдельным категориям лиц, утвержденным приказом Министерства обороны Украины от 7 июня 2018 года №260, приказом МО от 22 мая 2017 года №280 по организации финансового обеспечения подразделений ВСУ (с изменениями), а также решением МО от 16 января 2024 года №183/уд.

Какой будет минимальная сумма выплат военным в апреле

Военнослужащим первого тарифного разряда (со стажем службы до одного года) рядового, сержантского и офицерского состава, которые не принимают непосредственного участия в боевых действиях, выплачивают не менее 20 130,05 грн.

Отдельно предусмотрены доплаты:

30 000 грн — за выполнение задач вне зоны боевых действий;

50 000 грн — за управление подразделениями;

100 000 грн — за выполнение задач в зоне боевых действий.

Эти доплаты начисляют пропорционально количеству дней выполнения таких задач. Защитникам, которые провели на передовой суммарно 30 дней, начисляют дополнительно 70 000 грн.

Частые вопросы

Сколько платят за первый контракт в 2026 году?

Для сержантов и старшин сумма выплаты составляет 29 952 грн, что равно девяти прожиточным минимумам для трудоспособных лиц. Офицеры получают большую сумму — 33 280 грн, что соответствует десяти прожиточным минимумам.

Когда выплачивают деньги за первый контракт с ВСУ?

Чтобы оформить эту выплату, военнослужащий должен подать рапорт на имя командира воинской части. Средства начисляют после того, как первый контракт вступит в силу, военный будет назначен на должность и приступит к выполнению служебных обязанностей в соответствии с приказом командира.