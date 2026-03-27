Зарплаты в ТЦК: сколько получают военнослужащие и гражданские

Мужчина в военной форме кладет деньги в карман. Фото: Новости.LIVE

В Украине зарплаты работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) существенно отличаются. Конечная сумма зависит от должности, статуса сотрудника и региона службы. Некоторые категории работников могут получать более 40 тысяч гривен в месяц с учетом надбавок.

Об этом сообщили в Главном управлении коммуникаций Вооруженных Сил Украины на запрос Новини.LIVE.

Как начисляют зарплаты в ТЦК и СП

В ведомстве объяснили, что штат ТЦК и СП состоит из:

военнослужащих;

государственных служащих;

работников.

Поэтому финансовое обеспечение им начисляется по разным принципам. Военнослужащие получают денежное обеспечение. Тогда как начисления государственным служащим и работникам осуществляются в соответствии с системой оплаты труда.

В частности, на период военного положения, что предусмотрено постановлением Кабмина от 25.04.2023 №391, должностные оклады государственных служащих и работников ТЦК рассчитываются с применением коэффициентов 2 или 1,5 — в зависимости от территории, на которой расположен центр комплектования.

Также в соответствии с постановлением Кабмина от 25.08.2023

№928 работникам, которые непосредственно выполняют обязанности и задачи (сквозные профессии), выплачивают ежемесячные надбавки за работу с особыми условиями труда:

на территориях активных боевых действий — 100 процентов должностного оклада;

на территориях возможных боевых действий — 50 процентов должностного оклада.

Сколько сотрудники ТЦК получают на руки

Размер денежного обеспечения военнослужащих ТЦК и СП со всеми надбавками и доплатами зависят от категории и составляют:

офицерский состав — от 23 689 до 48 359 грн в месяц;

сержантский состав — 20 590-30 180 грн;

рядовой состав — 20 183-26 112 грн.

Зарплаты государственных служащих в тылу после вычета предусмотренных законодательством налогов и сборов следующие:

главный специалист — 22 025-25 358 грн/месяц;

ведущий специалист — 22 113-24 375 грн;

специалист — 21 634-24 166 грн.

Работники, выполняющие функции обслуживания, получают на руки от 17 211 грн до 25 502 грн в месяц.

Работники сквозных профессий:

уборщик, сторож, оператор котельной — 7 809-9 628 грн;

слесарь, электромонтер — 9 225-10 055 грн;

инспектор по воинскому учету — 9 934-10 787 грн.

В ТЦК и СП на территориях активных боевых действий сотрудники получают на руки:

Госслужащие:

главный специалист — 42 536-47 286 грн;

ведущий специалист — 41 780-47 125 грн;

специалист — 41 039-43 631 грн.

Работники, выполняющие функции обслуживания — 34 977-47 237 грн.

Уборщики служебных помещений и операторы котельных — 11 568-12 325 грн.

На территориях возможных боевых действий зарплаты сотрудников ТЦК следующие:

главный специалист — 32 957-37 754 грн/месяц;

ведущий специалист — 33 049-36 322 грн;

специалист — 32 361-36 048 грн;

работники, выполняющие функции обслуживания — 28 690-37 449 грн;

уборщик, сторож, оператор котельной — 9 491-11 149 грн;

слесарь, электромонтер — 13 500-14 530 грн;

инспектор по воинскому учету — 11 705-12 590 грн.

Относительно количества ТЦК и СП, которые сейчас работают в Украине, и численности сотрудников центров в Главном управлении коммуникаций ВСУ отметили, что это информация с ограниченным доступом и не подлежит разглашению.

Частые вопросы

Сколько платят мобилизованным в ВСУ?

Минимальный оклад рекрута — 20 130 грн. В зависимости от места службы, сложности выполняемых задач и ряда других факторов конечная сумма может достигать 120 000 грн и более.

Сколько платят военным вне штата?

В течение первых двух месяцев они продолжают получать полное денежное обеспечение по последней должности. После завершения этого периода остается оклад по воинскому званию и доплата за выслугу лет.