Минимальные оклады госслужащих: кто имеет право на повышенные размеры в 2026 году

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине во время военного положения работников государственных органов и органов местного самоуправления наделили правом получать повышенные должностные оклады на территориях активных боевых действий. Известно, какие предусмотрены правила соответствующего механизма начисления специальных доплат в 2026 году.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на постановление правительства № 391.

Правила начисления повышения к окладам должностных лиц

Согласно действующим нормам законодательства, право на повышенный оклад госслужащим, должностным лицам и работникам сельских, поселковых, городских советов может возникать:

с даты зачисления территории в перечень зон боевых действий;

независимо от времени официальной публикации приказа.

Таким образом, работники имеют право на повышенную оплату труда с момента, когда территория была определена как зона боевых действий.

Как объясняют в Государственной службе по вопросам труда, в случае задержки в опубликовании соответствующего приказа право работника на повышение сохраняется, однако возможна отсрочка фактического начисления средств.

При таких обстоятельствах будет осуществлен перерасчет заработной платы за предыдущий период.

Коэффициент повышения применяется:

к размеру должностного оклада, утвержденного штатным расписанием;

исключительно за фактически отработанное время.

Доплата не может применяться за определенные периоды трудовой деятельности на территориях активных боевых действий. Речь идет о:

периоде отпуска;

днях больничного;

другом времени отсутствия на работе.

Для начисления доплаты к должностному окладу необходимо:

получить основание в виде приказа о включении территории;

издать внутренний приказ;

осуществить перерасчет заработной платы.

В частности, в апреле на должностные оклады государственных служащих установлены повышенные минимальные рамки. Оклад должен стартовать с 2,5 прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В этом году соответствующий показатель составляет 3 328 грн. Учитывая это, минимально начисляют 8 320 грн.

Повышают ли оклад при командировке из зоны боевых действий

Как отмечается, согласно постановлению "Некоторые вопросы оплаты труда работников государственных органов и органов местного самоуправления во время военного положения", на время действия военного положения работникам таких органов оклады определяются на основе коэффициентов 1,5, 2 или 3. Повышение устанавливают в случае непосредственного выполнения должностных обязанностей на территории проведения военных (боевых), утвержденном приказом Минразвития № 376.

В связи с этим, когда рабочее место работника расположено на территории боевых действий, а служебная командировка происходит в местности, где таких действий нет, при расчете дневного заработка для сравнения его со средним, должен применяться обычный оклад.

