Право на пенсию в 10 000 грн: сколько нужно официально зарабатывать в Украине

В 2026 году в Украине правила пенсионного законодательства в дальнейшем предусматривают связь конечного размера пенсии с общим количеством страхового стажа и уровнем официальной заработной на протяжении трудовой деятельности. Известно, сколько необходимо получать дохода, чтобы рассчитывать на пенсионную выплату в 10 000 грн.

Какие действуют требования для права на пенсию в 2026 году

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), размер будущей пенсии для каждого гражданина будет индивидуальным, поскольку зависит от года выхода на пенсию, приобретенного стажа и официального дохода.

Для расчета пользуются специальной формулой:

Пенсия = ЗП × КЗ × КС, где ЗП — средняя заработная плата за три года до выхода на пенсию, КЗ — индивидуальный коэффициент зарплаты, КС — коэффициент стажа.

Согласно правилам пенсионного законодательства, ежегодно требования к количеству страхового стажа растут. В этом году оформить пенсию по возрасту можно, имея такие минимальные показатели по стажу:

Для 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа; Для 63 лет — минимально 23 года страхового стажа; Для 65 лет — требуется наличие 15 лет страхового стажа.

При каких условиях можно рассчитывать на пенсию в 10 000 грн

Граждане могут воспользоваться пенсионным калькулятором для определения ориентировочной суммы будущей пенсии. Для этого необходимо ввести собственные данные о возрасте, стаже и уровне дохода.

В частности, для женщины, которая собирается оформить пенсию на общих правилах в 60 лет и при наличии 33 лет общего стажа, рассчитывать на пенсию в 10 000 грн можно, если ее официальный заработок составляет примерно 28 000 грн.

Подсчет размера пенсии. Источник: cost.ua/pension

Речь идет о приблизительном подсчете размера выплаты во время будущего "заслуженного отдыха" в случае выхода на пенсию по возрасту, поскольку конечная сумма может измениться за счет права на различные доплаты.

В частности, гражданам, у которых стаж существенно превышает минимально необходимый уровень, предусмотрены доплаты. Сверхурочным стажем для мужчин считается выше 35 лет, а для женщин — более 30 лет.

Согласно правилам ПФУ, сумма соответствующей доплаты составляет 1% от пенсии за каждый дополнительный год сверх нормы, однако не выше 1% от прожиточного минимума, предусмотренного для нетрудоспособных лиц.

Размер такой доплаты в 2026 году вырос, поскольку пересмотрели уровень прожиточного минимума. Показатель повысился до 2595 грн, поэтому один дополнительный год гарантирует доплату в 25,95 грн. В частности, за 10 лет сверхурочного стажа можно рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 259 грн.

