Выплаты военным: в каких числах должны прийти оклады и боевые в апреле

Военнослужащим в Украине положено ежемесячное денежное содержание от государства. Выплаты осуществляют защитникам на карточки несколькими траншами в разные даты.

Новини.LIVE рассказывают, в каких числах военным должны прийти оклады и боевые в апреле.

Когда приходят выплаты военным

На официальном сайте Министерства обороны Украины в Справочнике по вопросам денежного обеспечения военнослужащего указано, что денежное обеспечение военнослужащих поступает ежемесячно до 20 числа за прошедший период.

Поэтому защитники должны получить выплаты за март до 20 апреля. Однако воинская часть может получить средства от государства позже этой даты. В таком случае финансовый отдел в/ч имеет три дня, чтобы перечислить их военнослужащим.

Обычно защитники получают деньги в разные даты — до 15 числа основное денежное обеспечение, а после 20-го — боевые, премии и другие доплаты.

Читайте также:

Могут ли задержать выплаты военным в апреле

Такая возможность не исключена. Но, как правило, выплату денежного обеспечения задерживают в начале календарного года из-за бюрократических процессов или нехватки средств в бюджете.

К тому же в январе воинские части переоформляют личные дела бойцов, обновляют финансовые запросы, что также негативно влияет на своевременность финансирования.

Среди причин задержки выплат военным также могут быть:

несвоевременное поступление документов от частей;

сбои в работе платежных систем;

оформленные с ошибками запросы на финансирование.

Не стоит исключать здесь и военные факторы - из-за обстрелов и разрушения критической инфраструктуры финансовые учреждения могут работать нестабильно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что военнослужащим в Украине разрешили не платить проценты и штрафы по имеющимся кредитам. Так называемые каникулы можно оформить с первого дня службы. Воспользоваться льготой также могут жены защитников.

Также Новини.LIVE рассказывали, каким будет размер денежного обеспечения военнослужащих в апреле. Сумма выплат зависит от срока службы, звания защитника, сложности выполняемых им задач. При этом есть минимальный порог, ниже которого военные не могут получать.