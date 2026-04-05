Видео

Главная Финансы Выплаты во время БОВП: сколько получат мобилизованные в апреле

Выплаты во время БОВП: сколько получат мобилизованные в апреле

Дата публикации 5 апреля 2026 11:02
Выплаты мобилизованным во время обучения: сколько получат новобранцы в апреле
Военные на учениях, банковская карточка в руке. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, которых мобилизовали на особый период, а также те, кто присоединился к войску добровольно, после прохождения всех процедур в ТЦК и СП и военно-врачебной комиссии направляются в учебный центр. Там они 51 день проходят обязательную подготовку. С первого дня БОВП новобранцам начисляют так называемую зарплату. 

Новини.LIVE рассказывают, какую сумму получат только что мобилизованные в апреле.

Сколько платят новобранцам в "учебке"

В Министерстве обороны Украины объяснили, что с первого дня базовой общевойсковой подготовки, рекрутам начисляют зарплату, которая в армии называется денежное обеспечение (ДЗ).

Минимальный размер выплат составляет 20 130 грн, однако конечная сумма может быть и больше, в зависимости от многих факторов, в частности звания и должности.

Начисленное денежное обеспечение выплачивают одной суммой в следующем календарном месяце. Поэтому, если рекрут прибыл на БОВП в марте, то в апреле он получит первые деньги за фактическое время пребывания в учебном центре.

Читайте также:

Сколько получают военные после БОВП

Военнослужащие первого тарифного разряда (со стажем службы до одного года) рядового, сержантского и офицерского состава, которые не принимают непосредственного участия в боевых действиях, получают, как и в "учебке", 20 130 грн в месяц.

Кроме того, в зависимости от условий службы, им могут доплачивать премии и так называемые боевые:

  • 30 000 грн — за выполнение задач вне зоны боевых действий;
  • 50 000 грн — за управление подразделениями;
  • 100 000 грн — за выполнение задач в зоне боевых действий.

За каждые 30 дней, проведенных на передовой, дополнительно начисляют 70 000 грн. Также защитники раз в год получают оздоровительные и материальную помощь (при наличии оснований, предусмотренных законодательством).

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие стипендии получают курсанты высших военных учебных заведений. Сумма прежде всего зависит от курса обучения, успеваемости студента и его социального статуса. Как и в армии, здесь имеет значение и должность, которую занимает курсант.

Также Новини.LIVE писали о доплатах военнослужащим, которые имеют государственные награды. Сумма надбавки рассчитывается в соответствии с типом награды и размера минимальной зарплаты на 1 января текущего года.

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
