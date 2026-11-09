Некоторые украинцы имеют право на двойную зарплату: что нужно учесть
Выход на работу в субботу или воскресенье может принести работнику дополнительные деньги или еще один день отдыха. Однако работодатели не всегда правильно оформляют такую работу и начисляют компенсацию. Важно знать, когда работник имеет право на двойную оплату и как не лишиться причитающихся денег.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Трудовой кодекс Украины.
Когда за работу в выходной день должны платить вдвое больше
В соответствии со статьей 72 КЗоТ Украины, работа в выходной день может компенсироваться двумя способами:
- предоставлением другого дня отдыха;
- денежной выплатой в двойном размере.
Способ компенсации определяется по договоренности между работником и работодателем. То есть двойная оплата не является единственным возможным вариантом. Вместо нее работник может согласиться на дополнительный день отдыха.
Если стороны выбрали денежную компенсацию, ее размер определяется в соответствии с правилами статьи 107 ТК. В частности, для работников с почасовой или дневной оплатой применяется двойная ставка, а для тех, кто получает месячный оклад, расчет зависит от того, выполнялась ли работа в пределах месячной нормы рабочего времени.
Действует ли двойная оплата за выходные во время военного положения
Право на компенсацию сохраняется. Во время военного положения не применяется статья 71 КЗоТ, которая устанавливает ограничения на привлечение работников к работе в выходные дни. В то же время статья 72, предусматривающая компенсацию за такую работу, остается в силе.
Если работника привлекли к работе именно в его выходной день по графику, он может по договоренности с работодателем получить другой день отдыха или двойную оплату.
Когда работа в субботу или воскресенье не дает права на доплату
Не каждая работа в выходной календарный день предусматривает двойную оплату. Например, если работник работает по сменному графику, суббота или воскресенье могут быть для него обычными рабочими днями, а отдыхать он может в другие дни недели.
Поэтому важно проверить график работы и установленные дни отдыха. Если суббота или воскресенье являются обычным рабочим днем по графику, сама по себе эта дата не дает права на двойную оплату.
Зато если работодатель привлек человека к работе в его установленный выходной, стороны должны согласовать способ компенсации.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько могут заработать курьеры в Украине в ноябре и от чего зависит их месячный доход. Размер зарплаты зависит от города, количества заказов и транспорта, которым пользуется работник. В некоторых вакансиях предлагают до 57 000 грн в месяц.
Также Новини.LIVE сообщали, кто из украинцев может получить новые доплаты до 30 000 грн. Право на дополнительные деньги зависит от категории работников и условий выполнения работы. Поэтому перед оформлением выплаты важно проверить, соответствует ли человек установленным требованиям.