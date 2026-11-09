Мужчина держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Выход на работу в субботу или воскресенье может принести работнику дополнительные деньги или еще один день отдыха. Однако работодатели не всегда правильно оформляют такую работу и начисляют компенсацию. Важно знать, когда работник имеет право на двойную оплату и как не лишиться причитающихся денег.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Трудовой кодекс Украины.

Реклама

Когда за работу в выходной день должны платить вдвое больше

В соответствии со статьей 72 КЗоТ Украины, работа в выходной день может компенсироваться двумя способами:

предоставлением другого дня отдыха;

денежной выплатой в двойном размере.

Способ компенсации определяется по договоренности между работником и работодателем. То есть двойная оплата не является единственным возможным вариантом. Вместо нее работник может согласиться на дополнительный день отдыха.

Если стороны выбрали денежную компенсацию, ее размер определяется в соответствии с правилами статьи 107 ТК. В частности, для работников с почасовой или дневной оплатой применяется двойная ставка, а для тех, кто получает месячный оклад, расчет зависит от того, выполнялась ли работа в пределах месячной нормы рабочего времени.

Читайте также:

Действует ли двойная оплата за выходные во время военного положения

Право на компенсацию сохраняется. Во время военного положения не применяется статья 71 КЗоТ, которая устанавливает ограничения на привлечение работников к работе в выходные дни. В то же время статья 72, предусматривающая компенсацию за такую работу, остается в силе.

Если работника привлекли к работе именно в его выходной день по графику, он может по договоренности с работодателем получить другой день отдыха или двойную оплату.

Когда работа в субботу или воскресенье не дает права на доплату

Не каждая работа в выходной календарный день предусматривает двойную оплату. Например, если работник работает по сменному графику, суббота или воскресенье могут быть для него обычными рабочими днями, а отдыхать он может в другие дни недели.

Поэтому важно проверить график работы и установленные дни отдыха. Если суббота или воскресенье являются обычным рабочим днем по графику, сама по себе эта дата не дает права на двойную оплату.

Зато если работодатель привлек человека к работе в его установленный выходной, стороны должны согласовать способ компенсации.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько могут заработать курьеры в Украине в ноябре и от чего зависит их месячный доход. Размер зарплаты зависит от города, количества заказов и транспорта, которым пользуется работник. В некоторых вакансиях предлагают до 57 000 грн в месяц.

Также Новини.LIVE сообщали, кто из украинцев может получить новые доплаты до 30 000 грн. Право на дополнительные деньги зависит от категории работников и условий выполнения работы. Поэтому перед оформлением выплаты важно проверить, соответствует ли человек установленным требованиям.