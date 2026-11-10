Деньги и банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине зарплаты в рабочих профессиях могут различаться в несколько раз. Самые высокие медианные доходы зафиксированы у штукатуров, которым предлагают 85 тысяч гривен в месяц. Высоко оплачивается также работа фасадчиков, технологов, дальнобойщиков и квалифицированных мастеров производства. В то же время разнорабочие, грузчики и слесари получают значительно меньше.

Об этом сообщил "24Бизнес", передают Новини.LIVE.

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Какие зарплаты предлагают в строительстве

В 2026 году прожиточный минимум в Украине составляет 3 328 грн. На его фоне некоторые рабочие профессии обеспечивают доходы, превышающие этот показатель в 20–26 раз.

Больше всего в строительной отрасли зарабатывают штукатуры. Их медианная зарплата составляет 85 000 грн в месяц. Это почти 26 прожиточных минимумов.

Другие высокооплачиваемые специальности:

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фасадчики — 70 000 грн, или около 21 прожиточного минимума;

каменщики — 66 011 грн, или примерно 20 прожиточных минимумов;

плиточники — 65 000 грн, или около 20 прожиточных минимумов.

В то же время разнорабочим на строительных площадках предлагают в среднем 20 766 грн. Это примерно шесть прожиточных минимумов.

Важно, что медианная зарплата отражает среднее значение по рынку: половина работодателей предлагает меньше этой суммы, а половина — больше.

Сколько зарабатывают водители и работники логистики

В транспортной отрасли самые высокие медианные доходы имеют дальнобойщики. Им предлагают около 65 000 грн в месяц, что равно примерно 20 прожиточным минимумам.

Зарплаты других работников логистики следующие:

водители — 41 600 грн;

комплектовщики — 41 250 грн;

курьеры — 40 000 грн;

грузчики — 23 125 грн.

Таким образом, разница между медианными зарплатами дальнобойщиков и грузчиков составляет почти три раза.

Какие специальности на производстве оплачиваются лучше всего

Среди работников производства самые высокие зарплаты получают технологи. Их медианный доход составляет 69 022 грн в месяц, или около 21 прожиточного минимума.

Также относительно высокие зарплаты предлагают следующим специалистам:

конструкторам — 57 812 грн;

механики — 47 100 грн;

электрики на производстве — 46 000 грн;

операторы станков с ЧПУ — 46 000 грн;

столяры — 44 375 грн;

сборщики мебели — 43 125 грн.

В то же время токари получают в среднем 33 750 грн, сборщики — 36 250 грн, а слесари — 23 000 грн.

Таким образом, даже в рамках производства зарплаты могут существенно различаться в зависимости от специальности и уровня подготовки работника.

Зарплаты в торговле и продажах

В сфере торговли самые высокие медианные доходы среди указанных профессий имеют менеджеры по работе с клиентами. Им предлагают 48 000 грн в месяц.

Менеджеры по продажам и торговые представители могут рассчитывать примерно на 40 000 грн.

В то же время зарплаты других работников торговли ниже:

продавцы-консультанты — 30 000 грн;

промоутеры — 25 000 грн;

продавцы — 24 250 грн.

Самый низкий показатель среди проанализированных должностей в этой категории зафиксирован у кассиров.

Почему растут зарплаты рабочих профессий

Во многих отраслях украинский бизнес сталкивается с нехваткой работников. Среди причин такого кадрового дефицита называют мобилизацию, недостаточное количество квалифицированных кандидатов и предпочтение соискателей к офисной работе.

По данным OLX Работа, при выборе вакансии люди в первую очередь обращают внимание на зарплату. Однако важными остаются также условия труда, график, возможность гибкого рабочего времени и формат занятости.

Если работодателю сложно найти специалиста с необходимыми навыками, он может предложить значительно более высокую оплату. Именно поэтому квалифицированные мастера в отдельных отраслях получают в несколько раз больше, чем работники без специальной подготовки.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как облагаются налогом зарплаты пенсионеров. Для такой категории работников существуют некоторые важные трудовые, налоговые и социальные нюансы. При этом из суммы зарплаты удерживаются на общих основаниях такие же суммы налогов, как и у других работников непенсионного возраста.

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