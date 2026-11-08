Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Работа курьером в ноябре: сколько можно заработать за месяц

Работа курьером в ноябре: сколько можно заработать за месяц

Ua ru
8 ноября 2026 17:35
Зарплата курьеров в ноябре 2026 года: сколько можно заработать на доставках и что снизит доход Новини.LIVE
Курьер доставляет заказ. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут зарабатывать на доставке заказов десятки тысяч гривен в месяц. В ноябре 2026 года Glovo ищет курьеров во Львове с заявленным доходом до 75 000 грн, а в Киеве — до 60 000 грн. Однако фактический заработок зависит от количества доставок, графика и расходов работника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Robota.ua.

Реклама

Сколько платят курьерам Glovo в ноябре

В ноябре сервис доставки Glovo разместил объявления о поиске курьеров в нескольких городах Украины. Самые высокие суммы указаны в вакансиях для Львова и Киева.

В частности, в предложениях от 7 ноября 2026 года указаны следующие суммы:

  • Львов — до 75 000 грн в месяц;
  • Киев, левый берег — до 60 000 грн в месяц.

Для курьеров на автомобилях в этих вакансиях также предусмотрены дополнительные бонусы: 2 000 грн в неделю во Львове и 3 000 грн в неделю в Киеве.

Читайте также:

Компания предлагает полную или неполную занятость, гибкий график и возможность самостоятельно выбирать время для доставок. При этом указанные суммы являются максимальным потенциальным доходом, а не гарантированной выплатой каждому сотруднику.

От чего зависит заработок курьера Bolt

В Bolt Food нет единой фиксированной месячной зарплаты для всех курьеров. По правилам платформы, вознаграждение формируется из базовой ставки, оплаты за расстояние и дополнительных коэффициентов.

На итоговую сумму влияют:

  • количество выполненных доставок;
  • расстояние между заведением и адресом клиента;
  • почасовые коэффициенты в разных зонах;
  • повышенный спрос на доставку;
  • бонусы и чаевые.

Согласно официальным условиям Bolt, курьеры могут самостоятельно выбирать график работы, а чаевые от клиентов оставляют себе полностью. Во многих городах выплаты производятся еженедельно.

В объявлении на OLX о наборе курьеров для работы с Bolt и Glovo в Киеве также указан ориентир от 25 000 до 80 000 грн в месяц. Однако это предложение работодателя на платформе объявлений, а не официальная гарантия дохода от Bolt.

Сколько денег курьер отдает на налоги

Отдельно стоит учитывать налоги, если человек оформлен как физическое лицо-предприниматель. Например, для ФЛП третьей группы без уплаты НДС в 2026 году действуют следующие ставки:

  • 5% от дохода — единый налог;
  • 1% от дохода — военный сбор;
  • 1 902,34 грн в месяц — минимальный ЕСВ.

Если курьер получает 45 000 грн дохода в месяц, то единый налог составит 2 250 грн, а военный сбор — 450 грн. Вместе с минимальным ЕСВ обязательные платежи составят 4 602,34 грн.

При таком сценарии после уплаты налогов останется 40 397,66 грн. Однако это еще не чистая прибыль: из этой суммы нужно вычесть расходы на топливо, ремонт, обслуживание транспорта и возможные комиссии посредников.

В то же время не все курьеры работают как ФЛП третьей группы. Поэтому перед началом сотрудничества важно выяснить, как именно оформляется работа, кто отвечает за налоги и какие удержания предусмотрены условиями договора.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что работники могут лишиться 20% зарплаты при определенных условиях. Это касается случаев, когда у работодателя есть законные основания для уменьшения выплат. Поэтому работникам важно знать, в каких ситуациях часть заработка может оказаться под угрозой.

Также Новини.LIVE сообщали, как оплачивается труд учителей, работающих одновременно в двух или более учебных заведениях. Размер выплат зависит от педагогической нагрузки и условий работы по совместительству. При этом для таких работников действуют отдельные правила расчета заработка.

работа деньги курьеры доходы зарплата
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации