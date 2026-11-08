Курьер доставляет заказ. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут зарабатывать на доставке заказов десятки тысяч гривен в месяц. В ноябре 2026 года Glovo ищет курьеров во Львове с заявленным доходом до 75 000 грн, а в Киеве — до 60 000 грн. Однако фактический заработок зависит от количества доставок, графика и расходов работника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Robota.ua.

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Сколько платят курьерам Glovo в ноябре

В ноябре сервис доставки Glovo разместил объявления о поиске курьеров в нескольких городах Украины. Самые высокие суммы указаны в вакансиях для Львова и Киева.

В частности, в предложениях от 7 ноября 2026 года указаны следующие суммы:

Львов — до 75 000 грн в месяц;

Киев, левый берег — до 60 000 грн в месяц.

Для курьеров на автомобилях в этих вакансиях также предусмотрены дополнительные бонусы: 2 000 грн в неделю во Львове и 3 000 грн в неделю в Киеве.

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Компания предлагает полную или неполную занятость, гибкий график и возможность самостоятельно выбирать время для доставок. При этом указанные суммы являются максимальным потенциальным доходом, а не гарантированной выплатой каждому сотруднику.

От чего зависит заработок курьера Bolt

В Bolt Food нет единой фиксированной месячной зарплаты для всех курьеров. По правилам платформы, вознаграждение формируется из базовой ставки, оплаты за расстояние и дополнительных коэффициентов.

На итоговую сумму влияют:

количество выполненных доставок;

расстояние между заведением и адресом клиента;

почасовые коэффициенты в разных зонах;

повышенный спрос на доставку;

бонусы и чаевые.

Согласно официальным условиям Bolt, курьеры могут самостоятельно выбирать график работы, а чаевые от клиентов оставляют себе полностью. Во многих городах выплаты производятся еженедельно.

В объявлении на OLX о наборе курьеров для работы с Bolt и Glovo в Киеве также указан ориентир от 25 000 до 80 000 грн в месяц. Однако это предложение работодателя на платформе объявлений, а не официальная гарантия дохода от Bolt.

Сколько денег курьер отдает на налоги

Отдельно стоит учитывать налоги, если человек оформлен как физическое лицо-предприниматель. Например, для ФЛП третьей группы без уплаты НДС в 2026 году действуют следующие ставки:

5% от дохода — единый налог;

1% от дохода — военный сбор;

1 902,34 грн в месяц — минимальный ЕСВ.

Если курьер получает 45 000 грн дохода в месяц, то единый налог составит 2 250 грн, а военный сбор — 450 грн. Вместе с минимальным ЕСВ обязательные платежи составят 4 602,34 грн.

При таком сценарии после уплаты налогов останется 40 397,66 грн. Однако это еще не чистая прибыль: из этой суммы нужно вычесть расходы на топливо, ремонт, обслуживание транспорта и возможные комиссии посредников.

В то же время не все курьеры работают как ФЛП третьей группы. Поэтому перед началом сотрудничества важно выяснить, как именно оформляется работа, кто отвечает за налоги и какие удержания предусмотрены условиями договора.

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