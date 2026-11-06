Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Уже в ноябре 2026 года работники ремонтных бригад, задействованные в восстановлении критически важной инфраструктуры после российских атак, начнут получать дополнительные выплаты к основной части заработной платы. В этом отопительном сезоне изменился не только график начала начисления доплат, но и увеличился сам их размер.

О том, какие изменения произошли в государственной программе и как можно будет получить выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому из работников предусмотрены доплаты к зарплате

Согласно решению правительства, программа государственной поддержки ремонтных бригад, занимающихся восстановлением критически важной инфраструктуры, стартует на несколько месяцев раньше, чем в прошлом году. Первые выплаты поступят уже в ноябре.

Инициатива призвана оказать поддержку специалистам, от которых зависит выполнение ремонтов поврежденных объектов и восстановление подачи электроэнергии, воды и тепла в города.

Рассчитывать на дополнительную государственную поддержку смогут работники, которые будут непосредственно выполнять ремонтно-восстановительные работы на таких объектах критической инфраструктуры:

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объектах электроснабжения;

объектах теплоснабжения;

объектах газоснабжения;

объектах водоснабжения/водоотведения;

объектах железнодорожного транспорта общего пользования.

Размеры доплат и в какие месяцы будет выплачиваться помощь

Как сообщили в Министерстве энергетики, в этом отопительном сезоне размер доплат увеличится на 10 000 грн — до 30 000 грн. Начисления будут производиться в течение пяти месяцев в качестве дополнения к заработной плате. Период финансирования охватит:

ноябрь 2026 года;

декабрь 2026 года;

январь 2027 года;

февраль 2027 года;

март 2027 года.

Механизм подачи заявок на доплаты

В прошлый период реализации аналогичной инициативы от работников не требовалось личное обращение в банки для открытия новых счетов. Деньги поступали на текущие зарплатные счета.

Списки работников, привлеченных к работам и имеющих право на денежное вознаграждение, формировали сами предприятия в период с 6 по 15 число за предыдущий расчетный месяц.

На портале государственных услуг "Дия" руководители и уполномоченные лица могли подавать соответствующие заявления. В случае, если компания будет в списках профильных министерств, автоматически откроется онлайн-форма:

В ней необходимо будет указать данные работников: фамилию и имя, идентификационный код, должность, банковский счет и номер телефона.

В конце система попросит подписать заявление квалифицированной электронной подписью (для филиалов требуется только подпись их руководителя).

О поступлении доплат будут информировать через приложение "Дия" и непосредственно через работодателей. Ожидается, что первые начисления будут произведены до конца текущего месяца.

Координируют реализацию проекта Минэнергетики и Министерство инфраструктуры.

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